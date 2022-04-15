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عربي-دولي
موسكو تُلوّح بالاسلحة النووية مجدّداً... هذا ما أعلنه مسؤول روسي بارز
Lebanon 24
15-04-2022
|
06:00
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حذر الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف، من أن روسيا ستنشر أسلحة نووية قرب دول البلطيق والدول الاسكندنافية في حال قرّرت فنلندا والسويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.
وجاء في منشور للرئيس الروسي السابق ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي على تلغرام، أنه في حال انضم البلدان إلى الحلف الأطلسي فإن هذا الأمر سيزيد بأكثر من الضعف طول الحدود البرية لروسيا مع دول حلف شمال الأطلسي.
وتابع: "من الطبيعي أن يتعين علينا تعزيز حدودنا".
وأضاف ميدفيديف: "في هذه الحالة، يصبح من غير الممكن الحديث من الآن فصاعدا عن وضعية لا نووية في البلطيق. يجب إعادة إرساء التوازن"، مشيرا إلى أنه سيكون من حق روسيا أن تنشر أسلحة نووية في المنطقة.
وقال إن روسيا "ستعزز بشكل كبير قواتها البرية ودفاعاتها الجوية وستنشر قوات بحرية وازنة في خليج فنلندا".
وردا على سؤال حول تصريحات مدفيديف قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن "هذا الأمر تم التطرق إليه مرارا" وإن الرئيس فلاديمير بوتين أصدر أمرا بـ"تعزيز جناحنا الغربي" ردا على التوسع العسكري المحتمل للحلف الأطلسي.
ولدى سؤاله عمّا إذا سيشمل هذا التعزيز نشر أسلحة نووية، قال بيسكوف: "لا يمكنني القول. ستكون هناك قائمة طويلة بالتدابير، خطوات ضرورية. سيتناول الرئيس هذا الأمر في اجتماع منفصل".
المصدر: سكاي نيوز
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