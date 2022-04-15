عربي-دولي

رداً على "الإشارات الخاطئة".. الصين تتحرك عسكرياً قرب تايوان

Lebanon 24
15-04-2022 | 08:30
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أعلنت الصين أنها أجرت تدريبات حول تايوان، الجمعة، فيما يزور وفد أميركي الجزيرة، في خطوة ذكر جيش التحرير الشعبي أنها تستهدف "الإشارات الخاطئة"، التي ترسلها الولايات المتحدة.

وذكر تلفزيون الصين المركزي الرسمي نقلا عن شي يي لو المتحدث باسم قيادة مسرح العمليات الشرقي لجيش التحرير الشعبي أن الجيش الصيني أرسل فرقاطات وقاذفات قنابل وطائرات مقاتلة إلى بحر الصين الشرقي والمنطقة المحيطة بتايوان، الجمعة.

وقال شي: "هذه العملية رد على إرسال إشارات خاطئة على نحو متكرر من الولايات المتحدة بخصوص تايوان في الآونة الأخيرة".

صنع في الصين

وخلال اجتماع عقد الجمعة مع الرئيسة التايوانية تساي إينغ وين قال بوب مينينديز رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي إن تايوان "بلد له أهمية عالمية" وأمنه له تداعيات على العالم بأسره.

وكان مينينديز ضمن وفد يضم 6 من أعضاء الكونغرس الأميركي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي يزور تايوان لإبداء الدعم لها في مواجهة الضغوط الصينية.

وتثير هذه الزيارات والإشارة إلى تايوان على أنها "بلد"، ما يغضب بكين التي ترفض ذلك وتعتبر الجزيرة جزءا من أراضيها.

ووصل الوفد الأميركي إلى تايوان في وقت متأخر الخميس قادما من أستراليا في زيارة لم يعلن عنها تستمر يومين.

وسيجتمع مع وزير خارجية تايوان جوزيف وو ووزير الدفاع تشيو كو- تشينغ.
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