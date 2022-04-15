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بالفيديو.. بايدن يتكلم مع الأشباح!

Lebanon 24
15-04-2022 | 10:30
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انتشر مقطع فيديو للرئيس الأميركي جو بايدن، وهو يتكلم مع "أشباح" ومن ثم يمد يده لمصافحة "الأشباح" بعد الانتهاء من خطاب ألقاه في ولاية نورث كارولينا.
 
وكان بايدن (79 عاما)، قد انتهى لتوه من إلقاء خطاب مدته 40 دقيقة تقريبا في جامعة ولاية نورث كارولينا الزراعية والتقنية، عندما استدار نحو المنصة يمينا ويده ممدودا في وضع المصافحة. إلا أنه لم يكن هناك أي شخص آخر على خشبة المسرح، ولم يتقدم أي شخص من الحشد المصفق إلى الرئيس لتبادل المصافحة، فيما بقي بايدن يتلفت يمينا وشمالا.
 
أما في منتصف خطابه، فقد أدار بايدن ظهره للميكروف ليقدم اعتذاره للأفراد الذين كانوا يقفون خلفه لأنه يدير ظهره لهم، على الرغم من أن أحدا لم يكن واقفا خلفه.
 
وعندما قدم اعتذاره، استمر بالتحدث إلى "الأشباح" خلفه لعدة ثوان، دون أن يُفهم ماذا يقول.
 
 
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