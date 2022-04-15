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الأردن يدين اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى

Lebanon 24
15-04-2022 | 07:45
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دان الأردن، اليوم الجمعة، اقتحام القوات الخاصة الإسرائيلية المسجد الأقصى والاعتداء عليه وعلى المصلين فيه.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، هيثم أبو الفول، في بيان، "ندين بأشد العبارات اقتحام الشرطة والقوات الخاصة الإسرائيلية المسجد الأقصى المبارك والاعتداء عليه وعلى المصلين".

وشدد على أن "اقتحام المسجد الأقصى والاعتداء عليه وعلى المصلين يعد انتهاكا صارخا، كما أنه تصرف مدان ومرفوض"، مطالبا السلطات الإسرائيلية "بإخراج الشرطة والقوات الخاصة من الحرم فورا".

وحذر من مغبة هذا التصعيد الخطير، وحمل السلطات الإسرائيلية مسؤولية سلامة المسجد الأقصى والمصلين.
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