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عربي-دولي
اتصالٌ بين الرئيس الصيني وولي العهد السعودي.. ماذا جاء في مضمونه؟
Lebanon 24
15-04-2022
|
07:42
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أجرى الرئيس الصيني شي جين بينغ صباح، اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
وطلب الرئيس شي من الأمير محمد بن سلمان نقل تحياته إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، قائلا إن الأوضاع الدولية والإقليمية تمر في الوقت الحالي بتغيرات عميقة ومعقدة، مما يسلط الضوء بشكل أكبر على الأهمية الإستراتيجية والشاملة للعلاقات الصينية السعودية.
وأفاد أنه خلال العام الماضي، وحدت الصين والمملكة العربية السعودية جهودهما ومضتا قدما معا، مما سهل التنمية الجديدة في العلاقات الثنائية.
ويعطي الجانب الصيني الأولوية لتطوير العلاقات مع المملكة العربية السعودية ويقف على أهبة الاستعداد للعمل مع البلاد لتعميق شراكتهما الإستراتيجية الشاملة وتحقيق المزيد من الفوائد للبلدين وشعبيهما.
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