طفلة فلسطينية تطعن إسرائيليا في حيفا

أقدمت طفلة فلسطينية تبلغ من العمر 15 عاما، على القيام بعملية طعن في مدينة حيفا.



وأفادت "روسيا اليوم" أنّ الفتاة أصابت رجلا إسرائيليا مما تسبب له بجروح طفيفة، مشيرة إلى أن خلفية عملية الطعن قد تكون قومية.