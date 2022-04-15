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عربي-دولي
طفلة فلسطينية تطعن إسرائيليا في حيفا
Lebanon 24
15-04-2022
|
08:29
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أقدمت طفلة فلسطينية تبلغ من العمر 15 عاما، على القيام بعملية طعن في مدينة حيفا.
وأفادت "روسيا اليوم" أنّ الفتاة أصابت رجلا إسرائيليا مما تسبب له بجروح طفيفة، مشيرة إلى أن خلفية عملية الطعن قد تكون قومية.
المصدر: روسيا اليوم
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