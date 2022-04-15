عربي-دولي

الحرس الثوري يحتجز ناقلة وطاقمها في مياه الخليج... ما السبب؟

Lebanon 24
15-04-2022 | 15:00
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أعلنت المنطقة البحرية الثانية لقوات الحرس الثوري الإيراني في محافظة بوشهر، توقيف سفينة تحمل وقودا مهربا في مياه الخليج.
وقال مسؤول العلاقات العامة بالمنطقة، العقيد غلام حسين حسيني إنه "أثناء تفتيش هذه السفينة، تم اكتشاف 250 ألف لتر من الوقود المهرب"، معلنا احتجاز 7 من أفراد طاقم هذه السفينة لاستكمال إجراءات التحقيق والخطوات القانونية، وفقا لوكالة فارس.
وأضاف "مكافحة التهريب، وخاصة الوقود، في الخليج الفارسي هي إحدى المهام الموكلة لقوات البحرية في حرس الثورة الإسلامية، والتي يتم تنفيذها من خلال رصد المعلومات والعمليات، والمراقبة".
وتابع "هذه السفينة وطاقمها سيتم تسليمهم للجهات المختصة لمتابعة الإجراءات القانونية".
المصدر: سبوتنيك
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