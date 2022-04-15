تعهدٌ من ماكرون.. ما هو؟

تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، باتخاذ سلسلة قرارات في حال إعادة انتخابه رئيسا لفرنسا في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية المقبلة.وفي حديث عبر تلفزيون "Franceinfo"، تعهد ماكرون بمواجهة التضخم في البلاد، قائلا: "اعتبارا من صيف هذا العام، أريد أن نكون قادرين على زيادة الرواتب بنسبة 4 بالمئة لجميع المتقاعدين".وأشار إلى أنه في حالة إعادة انتخابه رئيسا لفرنسا، يريد أيضا رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي (حاليا 980 يورو) إلى 1100 يورو، موضحاً أن هذه الزيادة ستتم "من خلال إصلاح نظام التقاعد".ورداً على سؤال حول راتب الرئيس التنفيذي لشركة ستيلانتس، كارلوس تافاريس، الذي سيصل إلى 66 مليون يورو، قال ماكرون إن هذا الرقم "صادم ومبالغ فيه". وأضاف: "يجب وضع سقف على مستوى الاتحاد الأوروبي لأجور كبار المسؤولين التنفيذيين".وقال: "نحن بحاجة للقتال على المستوى الأوروبي حتى لا تكون المكافآت مفرطة"، معتبرا أنه "نحتاج إلى وضع سقوف، فإذا لم يكن الأمر كذلك، فسوف ينفجر المجتمع في أي لحظة".واعتبر أنه "لا يمكن أن يواجه الناس مشاكل القدرة الشرائية ثم يرون هذه الأحجام من المبالغ".وتابع قائلا: "نحن بحاجة إلى أن نفعل ما فعلناه بمعدلات ضريبية دنيا ومكافحة التهرب الضريبي. نحن بحاجة إلى إقناع شركائنا الأوروبيين بإحداث إصلاح من شأنه أن يوفر إطارا لأجور المسؤولين التنفيذيين".من جهة أخرى، قال: "يجب أن نتحرك بشأن مخصصات ذوي الاحتياجات الخاصة، في الوقت الحالي يؤخذ دخل الزوج في الاعتبار عند حساب هذه المساعدة".وعن الأيتام الفرنسيين في المعسكرات السورية، قال ماكرون: "فرنسا أعادت بالفعل العديد من الأطفال والقصر إلى فرنسا، إلا أنه عندما يرفض الآباء لا يمكننا أن نفعل ذلك".