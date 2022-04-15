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الخارجية الإيرانية تدين اقتحام المسجد الأقصى: لدعم الشعب الفلسطيني

Lebanon 24
15-04-2022 | 09:32
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دانت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى والاعتداء على الصائمين والمصلين خلال شهر رمضان.

وحذر المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زاده، من "استمرار الممارسات الوحشية والإرهابية للمحتلين في القدس وفلسطين المحتلة".

وأضاف: "إن جرائم الصهيونية بحق شعب فلسطين المظلوم تشير الى الضعف المتزايد لكيان الاحتلال، والذي يقوم من أجل التستر على ذلك الضعف، باستعراض قوته المزيفة بوجه مجموعة من المصلين العزل"، معتبرا أن "هذه الجرائم، التي تعد انتهاكا واضحا للقانون الدولي وحقوق الإنسان، تظهر أكثر من قبل أن خيانة بعض قادة الدول الإسلامية في تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني المزيف لا تؤدي إلى تطبيع سلوكيات هذا الكيان ذو الطبيعة الدموية وخالق الأزمات، بل على العكس، زادت من الممارسات الوحشية لهذا الكيان ضد الفلسطينيين بسبب خيانة بعض قادة الدول الإسلامية والعربية للقضية الفلسطينية، لدرجة أننا نشهد عنفاً مفرطاً من قبل هذا الكيان العنصري".

ودعا زاده، إلى دعم الشعب الفلسطيني ومنع استمرار الجرائم الصهيونية في فلسطين، مطالبا بـ"تحرك الشعوب الإسلامية دعما للمسجد الأقصى".
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