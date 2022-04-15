روسيا تستخدم سلاحاً لاوّل مرّة لضرب ماريوبول... ما هو؟

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأوكرانية، أولكسندر موتوزيانيك، إنّ "روسيا استخدمت للمرة الأولى منذ بدء هجومها قاذفات بعيدة المدى لمهاجمة مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة".



وأضاف موتوزيانيك أنّ "روسيا تركز جهودها على الاستيلاء على مدن روبيجني وبوباسنا وماريوبول، في جنوب شرقي أوكرانيا".