19
o
بيروت
16
o
طرابلس
17
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
18
o
النبطية
12
o
زحلة
13
o
بعلبك
13
o
بشري
19
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
روسيا تستخدم سلاحاً لاوّل مرّة لضرب ماريوبول... ما هو؟
Lebanon 24
15-04-2022
|
10:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأوكرانية، أولكسندر موتوزيانيك، إنّ "روسيا استخدمت للمرة الأولى منذ بدء هجومها قاذفات بعيدة المدى لمهاجمة مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة".
وأضاف موتوزيانيك أنّ "روسيا تركز جهودها على الاستيلاء على مدن روبيجني وبوباسنا وماريوبول، في جنوب شرقي أوكرانيا".
المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة
هيفا وهبي تظهر بفستان غريب.. وإحدى المتابعات تعلّق: "ارحمي حالك" (صور)
Lebanon 24
هيفا وهبي تظهر بفستان غريب.. وإحدى المتابعات تعلّق: "ارحمي حالك" (صور)
02:19 | 2022-04-15
15/04/2022 02:19:23
Lebanon 24
Lebanon 24
اشتباكات مسلحة تهزّ النبطية.. التوتر كبير!
Lebanon 24
اشتباكات مسلحة تهزّ النبطية.. التوتر كبير!
03:01 | 2022-04-15
15/04/2022 03:01:56
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة تطالُ مرشحاً في بيروت.. "السّم" يدخل المنازل باسمه!
Lebanon 24
فضيحة تطالُ مرشحاً في بيروت.. "السّم" يدخل المنازل باسمه!
01:30 | 2022-04-15
15/04/2022 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحوّل كبير.. مفاجأة من تيار "المستقبل"!
Lebanon 24
تحوّل كبير.. مفاجأة من تيار "المستقبل"!
01:45 | 2022-04-15
15/04/2022 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
الدولار يرتفع... كم بلغ عصر اليوم؟
09:45 | 2022-04-15
15/04/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
15:30 | 2022-04-15
هل يتوجّه بايدن إلى أوكرانيا؟
15:00 | 2022-04-15
الحرس الثوري يحتجز ناقلة وطاقمها في مياه الخليج... ما السبب؟
14:30 | 2022-04-15
اتهام المرشح لحاكم ولاية نبراسكا الأميركية بالتحرش الجنسي
14:00 | 2022-04-15
"أزمة بيض" عالمية بسبب إنفلونزا الطيور وغزو أوكرانيا
13:30 | 2022-04-15
الهند تستلم دفعة جديدة من منظومات "إس-400"
13:00 | 2022-04-15
حالات التهاب كبد "غامضة" في بريطانيا تُصيب الاطفال!
فيديو
"بي إم دبليو" تكشف عن سيارة "X7" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
"بي إم دبليو" تكشف عن سيارة "X7" الجديدة (فيديو)
14:00 | 2022-04-15
15/04/2022 22:35:50
Lebanon 24
Lebanon 24
رباعية دفع قوية ومتطورة... تعرفوا إلى مواصفات سيارة "Outback" الجديدة من "سبارو"! (فيديو)
Lebanon 24
رباعية دفع قوية ومتطورة... تعرفوا إلى مواصفات سيارة "Outback" الجديدة من "سبارو"! (فيديو)
11:00 | 2022-04-15
15/04/2022 22:35:50
Lebanon 24
Lebanon 24
سيُشكل منافسة قوية.. موتورولا تكشف عن أحدث هواتفها (فيديو)
Lebanon 24
سيُشكل منافسة قوية.. موتورولا تكشف عن أحدث هواتفها (فيديو)
08:00 | 2022-04-15
15/04/2022 22:35:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact