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هل يتوجّه بايدن إلى أوكرانيا؟

Lebanon 24
15-04-2022 | 15:30
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نفى البيت الأبيض وجود أي خطط لزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، في حوار ضمن برنامج Pod Save America، في معرض تعليقها على كلام بايدن الذي رد أمس إيجابا على سؤال عما إذا كان مستعدا لزيارة كييف: "هو مستعد لأي شيء، هذا الرجل من هواة السيارات السريعة والطيران وهو مستعد للتوجه إلى أوكرانيا، وهذه هي الحقيقة".

وتابعت: "لن نوفد الرئيس إلى أوكرانيا".

وأشارت بساكي إلى أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي زار كييف مؤخرا اضطر، حسب رأيها، إلى القيام بـ"رحلة بالقطار استغرقت ثماني ساعات عبر منطقة قتال".

وأضافت: "هذا الأمر ليس من الخطط المطروحة لرئيس الولايات المتحدة، وعلينا أن نكون مرتاحين بذلك، ولديه عدة أمور أخرى ينبغي فعلها".
المصدر: روسيا اليوم
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