أي تأثير لخسارة "موسكفا" على الغزو الروسي لأوكرانيا؟

موقع شبكة أخبار "سي أن أن" وفي محاولة لصياغة إجابة على هذا التساؤل، قال إن التأثير الأكبر لهذه الخسارة ربما سيكون الضربة التي ستتكبدها الروح المعنوية لروسيا عموما.ماسون كلارك، المحلل في معهد الحرب، في الولايات المتحدة، قال من جانبه، إن أهمية هذه الخسارة تتعدى كونها "ضربة للروح المعنوية للروس".وفي حديث لقناة "أم أس أن بي سي" الأميركية قال كلارك إن هذه الخسارة ورغم أنها "لن تغير مجرى الحملة الروسية المتواصلة" إلا أنها ستحرم القوات الروسية من دعم لوجستي مهم، كانت تعتمد عليه، دفاعاتها الجوية ضد ضربات القوات الأوكرانية على طول الساحل.وباعتبارها الرائد في أسطول البحر الأسود الروسي، كانت سفينة "موسكفا" واحدة من أبرز آليات الهجوم الذي كانت موسكو تعول عليها.لذلك "وعلى الرغم من أن موسكو تدير بعناية أخبار الحرب في روسيا، كان من الصعب عليها إخفاء الغياب المفاجئ لهذه السفينة الكبيرة." تقول "سي أن أن".موقع شبكة الأخبار الأميركية، قال إن خسارة القوات الروسية لهذه السفينة سيثير حتما الشكوك حول قدرات روسيا القتالية "بغض النظر عن كون الغرق كان بسبب حادث أو الضربات الأوكرانية"."سي أن أن" نقلت عن المحللين ماسون كلارك، وكاترينا ستيبانينكو، وجورج باروس، قولهم إن كلا التوضيحيين لغرق موسكفا سيكشف أوجه قصور في التخطيط الروسي، أو ضعف الدفاعات الجوية أو تراخي إجراءات السلامة والتحكم في الضرر على السفينة الرئيسية في الأسطول الروسي.وقال كارل شوستر، ضابط سابق في البحرية الأميركية ، إن "هذا سيثير الكثير من التساؤلات حول الكفاءة البحرية للقوات الروسية بعد 10 سنوات من إعلان الرئيس فلاديمير بوتين أنه سيعيد بعث قدرات البحرية الروسية."لكن محللين آخرين رأوا بأن تأثير غرق السفينة على الغزو الروسي "سيكون طفيفا نسبيا".ويرى محللون من معهد دراسة الحرب، ومقره واشنطن، أن السفينة كانت تستخدم في الغالب لشن هجمات بصواريخ كروز على المراكز اللوجستية والمطارات الأوكرانية، بينما لدى روسيا أنظمة أرضية وطائرات هجومية يمكنها أن تفعل الشيء نفسه، ومن هذا المنظور فإن تأثير غرق السفينة "موسكوفا" سيكون طفيفا.ومع ذلك، يضيف المحللون، إذا ثبت أن السفينة غرقت بفعل الضربات الأوكرانية "فسيتعين على البحرية الروسية إعادة التفكير في عملياتها، وربما نقل السفن بعيدًا عن الأراضي الأوكرانية وتعديل دفاعاتها الجوية".وفي واشنطن، قال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، إن مهمة موسكفا الرئيسية هي الدفاع الجوي للقوات الروسية في البحر الأسود.وأضاف خلال حديث صحفي "سيكون لغرق هذه السفينة تأثير على قدرة القوات الروسية بالتأكيد، وذلك على المدى القريب".و"موسكفا" موضوعة في الخدمة منذ 1983 في عهد الاتحاد السوفيتي، وقد شاركت في التدخل الروسي في سوريا منذ 2015.وفي الأيام الأولى لغزو أوكرانيا، شاركت في هجوم على جزيرة الثعبان قرب الحدود الرومانية، حيث أسر 19 بحارا أوكرانيا لمبادلتهم بأسرى روس في وقت لاحق.