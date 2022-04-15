الاتحاد الأوروبي يندد بقرار روسيا طرد موظفين في بعثته لدى موسكو

انتقد الاتحاد الأوروبي قرار روسيا إعلان 18 من موظفي بعثته لدى موسكو شخصيات غير مرغوب فيها، ردا على إجراء مماثل اتخذه التكتل سابقا.

ووصفت دائرة الشؤون الخارجية التابعة للاتحاد الأوروبي في بيان صدر عنها اليوم الجمعة الإجراء الروسي بأنه "غير مبرر"، مشددة على أن الدبلوماسيين الأوروبيين يؤدون مهامهم في روسيا بالتوافق التام مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.وشدد البيان على أنه "ليس هناك أي أرضية لقرار السلطات الروسية سوى كونه خطوة انتقامية بحتة"، محذرا من أن "النهج الذي اختارته روسيا في تصرفاتها سيزيد من عزلتها الدولية".وتابع البيان أن الاتحاد الأوروبي مستمر في دعوة روسيا إلى وقف عمليتها العسكرية في أوكرانيا و"العودة إلى التزام القواعد الدولية وأسلوب التعاون في علاقاتها الدولية".