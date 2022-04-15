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عربي-دولي
الولايات المتحدة ترحّب بالجهود العربية لدعم هدنة اليمن
Lebanon 24
15-04-2022
|
19:40
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رحبت الولايات المتحدة، بالجهود الرامية الى دعم الهدنة في اليمن وانهاء النزاع في البلاد.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الأميركية عقب جولة اقليمية قام بها المبعوث الأميركي الخاص الى اليمن تيم ليندركينغ وشملت كلا من الكويت والسعودية والاردن والامارات وقطر.
واضاف: "رحبنا بتعهد السعودية والامارات بتقديم كل منهما مليار دولار من الدعم الاقتصادي للبنك المركزي اليمني وتعهد السعودية بتقديم مليار دولار لمشاريع التنمية ودعم الوقود بالاضافة الى 300 مليون دولار لخطة الاستجابة الانسانية للامم المتحدة"،
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