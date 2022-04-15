عربي-دولي

السعودية تدين وتستنكر اقتحام الاحتلال الاسرائيلي المسجد الأقصى

Lebanon 24
15-04-2022 | 19:48
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دانت المملكة العربية السعودية واستنكرت إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام المسجد الاقصى واغلاق بواباته والاعتداء على المصلين العزل داخل المسجد وفي ساحاته الخارجية.
واعتبرت وزارة الخارجية السعودية في بيان اوردته وكالة الأنباء السعودية، هذا التصعيد الممنهج اعتداء صارخا على حرمة المسجد الاقصى ومكانته في وجدان الامة الاسلامية وانتهاكا للقرارات والمواثيق الدولية ذات الصلة.
ودعت المملكة المجتمع الدولي الى الاضطلاع بدوره في تحميل قوات الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار مثل هذه الجرائم والانتهاكات على الشعب الفلسطيني الاعزل وارضه ومقدساته وعلى فرص احياء عملية السلام في الشرق الاوسط
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