عربي-دولي

الى متى ستستمر الحرب في أوكرانيا؟

Lebanon 24
16-04-2022 | 00:00
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أفادت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مسؤولين أميركيين وأوروبيين بأن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أبلغ حلفاء واشنطن الأوروبيين بأنه يتوقع استمرار الحرب في أوكرانيا.

وقال مسؤولان أوروبيان لم يتم ذكر اسميهما، إن بلينكن يتوقع أن الحرب قد تستمر حتى نهاية العام الجاري.

 
المصدر: روسيا اليوم
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