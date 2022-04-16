18
o
بيروت
24
o
طرابلس
18
o
صور
21
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
19
o
النبطية
15
o
زحلة
16
o
بعلبك
18
o
بشري
21
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
الى متى ستستمر الحرب في أوكرانيا؟
Lebanon 24
16-04-2022
|
00:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مسؤولين أميركيين وأوروبيين بأن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أبلغ حلفاء واشنطن الأوروبيين بأنه يتوقع استمرار الحرب في أوكرانيا.
وقال مسؤولان أوروبيان لم يتم ذكر اسميهما، إن بلينكن يتوقع أن الحرب قد تستمر حتى نهاية العام الجاري.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
اشتباكات مسلحة تهزّ النبطية.. التوتر كبير!
Lebanon 24
اشتباكات مسلحة تهزّ النبطية.. التوتر كبير!
03:01 | 2022-04-15
15/04/2022 03:01:56
Lebanon 24
Lebanon 24
انتشارٌ أمني ومداهمات في الضاحية.. ماذا يحدث هناك؟
Lebanon 24
انتشارٌ أمني ومداهمات في الضاحية.. ماذا يحدث هناك؟
16:26 | 2022-04-15
15/04/2022 04:26:52
Lebanon 24
Lebanon 24
"ولعت" داخل مطعم في بيروت.. إشكالٌ وإطلاق نار!
Lebanon 24
"ولعت" داخل مطعم في بيروت.. إشكالٌ وإطلاق نار!
16:34 | 2022-04-15
15/04/2022 04:34:22
Lebanon 24
Lebanon 24
ملكة جمال لبنان السابقة بإطلالة جريئة.. وتظهر مع مراسل الـ MTV الشهير! (صور)
Lebanon 24
ملكة جمال لبنان السابقة بإطلالة جريئة.. وتظهر مع مراسل الـ MTV الشهير! (صور)
04:00 | 2022-04-15
15/04/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
الدولار يرتفع... كم بلغ عصر اليوم؟
09:45 | 2022-04-15
15/04/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
02:00 | 2022-04-16
بعد إصابة أكثر من 150 شخصا.. واشنطن قلقة من الصدامات في القدس وهذا ما دعت إليه
01:30 | 2022-04-16
زيلينسكي يحذر: كلما طال أمد الحرب سنخسر أكثر.. وهذا ما كشفه عن خسائر روسيا
01:00 | 2022-04-16
رئيس هذه الدولة يطلب من بايدن تصنيف روسيا كـ"دولة راعية للإرهاب"
00:30 | 2022-04-16
هكذا علّق الأمين العام للأمم المتحدة على احداث القدس
23:22 | 2022-04-15
مساعدات عسكرية بنحو مليار يورو من المانيا لأوكرانيا
19:48 | 2022-04-15
السعودية تدين وتستنكر اقتحام الاحتلال الاسرائيلي المسجد الأقصى
فيديو
وائل كفوري يُرنم "اليوم عُلِّق على خشبة".. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
وائل كفوري يُرنم "اليوم عُلِّق على خشبة".. شاهدوا الفيديو
00:59 | 2022-04-16
16/04/2022 09:27:36
Lebanon 24
Lebanon 24
"بي إم دبليو" تكشف عن سيارة "X7" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
"بي إم دبليو" تكشف عن سيارة "X7" الجديدة (فيديو)
14:00 | 2022-04-15
16/04/2022 09:27:36
Lebanon 24
Lebanon 24
رباعية دفع قوية ومتطورة... تعرفوا إلى مواصفات سيارة "Outback" الجديدة من "سبارو"! (فيديو)
Lebanon 24
رباعية دفع قوية ومتطورة... تعرفوا إلى مواصفات سيارة "Outback" الجديدة من "سبارو"! (فيديو)
11:00 | 2022-04-15
16/04/2022 09:27:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact