هكذا علّق الأمين العام للأمم المتحدة على احداث القدس





وجاء في بيان للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن "الأمين العام يعبر عن قلقه العميق إزاء تدهور الأوضاع الأمنية في القدس".



وأضاف البيان أن الأمين العام "يدعو زعماء جميع الأطراف للمساهمة في التسوية"، مؤكدا على ضرورة "وقف الاستفزازات الآن من أجل منع المزيد من التصعيد". أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه إزاء احتدام الأوضاع في مدينة القدس، داعيا جميع الزعماء لمنع التصعيد.وجاء في بيان للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن "الأمين العام يعبر عن قلقه العميق إزاء تدهور الأوضاع الأمنية في القدس".وأضاف البيان أن الأمين العام "يدعو زعماء جميع الأطراف للمساهمة في التسوية"، مؤكدا على ضرورة "وقف الاستفزازات الآن من أجل منع المزيد من التصعيد".

وأكد البيان أن الأمين العام يدعو للحفاظ على الوضع القانوني الراهن للأماكن المقدسة بالقدس والالتزام به.



ويأتي ذلك على خلفية اقتحام المسجد الأقصى من قبل المستوطنين اليهود، واشتباكات الفلسطينيين مع القوات الإسرائيلية.