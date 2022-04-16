عربي-دولي

رئيس هذه الدولة يطلب من بايدن تصنيف روسيا كـ"دولة راعية للإرهاب"

Lebanon 24
16-04-2022 | 01:00
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قال مصدر مطلع إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي طلب من نظيره الأميركي جو بايدن، في إحدى المحادثات الهاتفية الأخيرة، تصنيف روسيا كـ"دولة راعية للإرهاب".
 
وتشمل قائمة الدول الرعاية للإرهاب حاليا كوريا الشمالية وسوريا وكوبا وإيران.

وأضاف المصدر أن طلب زيلينسكي لم يكن بنفس الإلحاح الذي طلب به من القادة الغربيين تقديم أسلحة ومساعدة مالية إضافية لبلاده.

وتابع المصدر أن الرئيس الأوكراني طلب من بايدن تصنيف روسيا كـ"دولة راعية للإرهاب" كجزء من محاولة لتصعيد الإدانة الدولية ضد موسكو.

وفي المقابل، لم يقدم بايدن التزاما صارما بطلب زيلينسكي.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" أول من أورد التقرير .

وستكون إضافة روسيا لقائمة الدول الراعية للإرهاب خطوة دراماتيكية من شأنها أن تصعد العقوبات الاقتصادية ويكون لها آثار ثانوية على البلدان التي لا تزال تتعامل مع موسكو.

ورفض مسؤولون أميركيون، في السابق، إضافة روسيا إلى قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، الشهر الماضي، للصحفيين: "ليس لدي أي تقييم لذلك في الوقت الحالي، نحن نواصل متابعة الإجراءات الفعلية وتصرفات القادة".
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