عربي-دولي

بعد إصابة أكثر من 150 شخصا.. واشنطن قلقة من الصدامات في القدس وهذا ما دعت إليه

Lebanon 24
16-04-2022 | 02:00
A-
A+
Doc-P-942741-637856900335062956.png
Doc-P-942741-637856900335062956.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أبدت الولايات المتحدة "قلقها العميق" بعد إصابة أكثر من 150 شخصا في صدامات بين متظاهرين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في باحة المسجد الأقصى في القدس.

 

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس في بيان "ندعو جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس وتجنب الأعمال والخطابات الاستفزازية".

 

وأضاف "ندعو الفلسطينيين والمسؤولين الإسرائيليين إلى العمل على نحو تعاوني لخفض التوترات وضمان سلامة الجميع".

 

وجرح أكثر من 150 فلسطينيا أمس الجمعة في صدامات مع الشرطة الإسرائيلية في باحة المسجد الأقصى في القدس، في أول مواجهات من نوعها منذ بدء شهر رمضان.

 

ويشهد الحرم القدسي في البلدة القديمة في القدس الشرقية باستمرار صدامات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين فلسطينيين.

 

وفي نيويورك، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش عن "بالغ قلقه" إزاء تدهور الوضع الأمني في القدس.

 

ودعا القادة من جميع الأطراف إلى المساعدة في تهدئة الوضع. وقال: "يجب أن تتوقف الاستفزازات في الحرم الشريف الآن لمنع المزيد من التصعيد."

 

 

 

المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:00 | 2022-04-16
04:30 | 2022-04-16
04:02 | 2022-04-16
04:00 | 2022-04-16
03:30 | 2022-04-16
03:00 | 2022-04-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website