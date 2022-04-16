عربي-دولي

مواطنون أتراك غاضبون.. بسبب إعلان باللغة العربية!

Lebanon 24
16-04-2022 | 02:30
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ذكرت وسائل إعلام تركية ان حالة من الغضب سادت مجموعة من المواطنين الأتراك بسبب قيام متجر شهير بنشر إعلان عن ماكياج باللغة العربية.

 

وأعرب المواطنون الأتراك عن غضبهم الشديد على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بسبب إعلان المكياج المكتوب باللغة العربية، وكانت غالبية التعليقات كالتالي:" هنا تركيا، اللغة الرسمية هي التركية، لماذا نرى هنا وهناك الكلمات العربية!!" .

 

يشار إلى أن هذا الأمر حدث قبل يومين فقط  حيث أطلق مغردون على تويتر وسم "هل هنا حلب"، وذلك بسبب ظهور الكثير من الأسماء الأجنبية على شاشة الإنتظار في مديرية النفوس .

المصدر: تركيا الآن
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