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ملصقات تسخر من بايدن في شوارع أميركا... هذا ما كُتب عليها!

Lebanon 24
16-04-2022 | 04:00
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اعتقلت الشرطة في ولاية بنسلفانيا الأميركية رجلاً بعد أن وضع ملصقات تسخر من الرئيس الاميركي جو بايدن على مضخات الغاز في محطة وقود بالمنطقة، وذلك في احتجاج على ارتفاع أسعار البنزين. 

بحسب شبكة "Fox News"، فإنه قد تم توجيه تهم بارتكاب جنحة مقاومة الاعتقال، وجرائم موجزة تتعلق بالسلوك المخل بالنظام والمضايقة والفساد الإجرامي، لريتشارد جلازوسكي.  

صرخ جلازوسكي: "لقد فعلت ذلك. فعلت ذلك. هذا ما فعلته"، مشيراً إلى ملصقات بايدن، التي تمت مشاركتها أكثر من 3000 مرة، بحسب الشبكة. 
 


يُظهر ملصق الكاريكاتير الرئيس جو بايدن وهو يشير إلى ارتفاع أسعار الغاز على مضخة بنزين ويقول: "أنا فعلت ذلك".  

وظهرت الملصقات التي تلوم بايدن على ارتفاع أسعار الغاز، في مضخات الغاز بأنحاء أخرى من البلاد، كما تباع على أمازون، وتبدأ حزمة 100 من هذه الملصقات من سعر 10 دولارات إلى 13 دولاراً. 

قال خافيير إسترادا أوفاليس، الذي كان يبيع الملصقات عبر الإنترنت وبمتجره الفعلي في إل مونتي، بكاليفورنيا، إن طلبات مثل هذه الملصقات ارتفعت من 20 أو 30 طلباً يومياً إلى 80 طلباً يومياً خلال الشهر الماضي.
المصدر: عربي بوست
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