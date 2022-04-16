ملصقات تسخر من بايدن في شوارع أميركا... هذا ما كُتب عليها!

تزايد انتشار ملصقات على مضخات البنزين حول الولايات المتحدة الأميركية يضعها السائقون الغاضبون من ارتفاع الأسعار..
الملصق الأشهر كان لبايدن وهو يؤشر على سعر الجالون مكتوب فيه: أنا فعلت ذلك.
وملصق آخر لنائبته كامالا، مكتوب: أنا ساعدته.
ملصق ثالث لترامب، مكتوب: بايدن فعل ذلك. pic.twitter.com/qMDiMxc93M
— إياد الحمود (@Eyaaaad) April 15, 2022
تزايد انتشار ملصقات على مضخات البنزين حول الولايات المتحدة الأميركية يضعها السائقون الغاضبون من ارتفاع الأسعار..
الملصق الأشهر كان لبايدن وهو يؤشر على سعر الجالون مكتوب فيه: أنا فعلت ذلك.