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قوات خاصة من هذا البلد الأوروبي عادت إلى كييف لتدريب القوات الأوكرانية

Lebanon 24
16-04-2022 | 05:00
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كشفت صحيفة بريطانية، أن القوات الخاصة البريطانية عادت إلى أوكرانيا لأول مرة منذ شباط، واستأنفت تدريب القوات الأوكرانية في كييف وضواحيها.
وذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية نقلا عن ضباط من في الجيش الأوكراني أنهم خضعوا الأسبوع الماضي لتدريبات عسكرية تحت إشراف مدربين من الخدمة الجوية الخاصة (SAS) البريطانية.
وقال النقيب في الجيش الأوكراني، يوري ميرونينكو، الذي يخدم ضمن كتيبته في منطقة أوبولونسكي في كييف إن مدربين عسكريين بريطانيين وصلوا لتدريب القوات الأوكرانية على استخدام صواريخ NLAW المضادة للدبابات.
في سياق متصل، رفضت وزارة الدفاع البريطانية تأكيد المعلومات المتعلقة بعودة المدربين البريطانيين إلى أوكرانيا لتدريب عناصر الجيش الأوكراني.
واعتبارًا من يوم 25 آذار، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
المصدر: سبوتنيك
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