كييف.. العثور على 900 جثة في مناطق انسحاب القوات الروسية

قالت السلطات الأوكرانية، الجمعة، إنها عثرت على جثث أكثر من 900 مدني في المنطقة المحيطة بالعاصمة كييف بعد انسحاب القوات الروسية.وأوضحت الشرطة الأوكرانية أن معظم الجثث "قتلوا بالرصاص"، وأعدموا "ببساطة".وقال قائد الشرطة في العاصمة، أندرية نيبيتوف، إن الجثث تركت في الشوارع أو دفنت مؤقتا، مشيرا إلى أن 95 في المئة من القتلى ماتوا متأثرين بأعيرة نارية.وأضاف "أنه في ظل الاحتلال الروسي، تم إعدام الناس ببساطة في الشوارع".وأوضح نيبيتوف أنه يتم العثور على مزيد من الجثث كل يوم تحت الأنقاض وفي مقابر جماعية، مع العثور على أكبر عدد في مدينة بوتشا، حيث تم العثور على 350 جثة.وأشار إلى جمع جثث ودفنها في ضاحية بكييف.وأفاد تقرير بثته وكالة "أسوشيتد برس" بأن هذا الرقم أعلن بعد فترة وجيزة من توعد وزارة الدفاع الروسية بتكثيف الهجمات الصاروخية على كييف رداً على هجمات أوكرانية مزعومة على الأراضي الروسية.وجاءت هذه التحذيرات الروسية في أعقاب خسارة موسكو لسفينة في البحر الأسود، والتي أكد مسؤول أميركي دفاعي كبير الجمعة أنها تعرضت بالفعل لصاروخ أوكراني.ووسط التهديدات، تواصل القوات الروسية استعداداتها لهجوم متجدد في شرق أوكرانيا، واستمر القتال أيضاً في مدينة ماريوبول الساحلية، حيث أفاد السكان المحليون برؤية القوات الروسية تنتشل جثث قتلى.وفي مدينة خاركيف شمال شرقي البلاد، أسفر قصف منطقة سكنية عن مقتل سبعة أشخاص من بينهم طفل يبلغ من العمر 7 أشهر، وإصابة 34 شخصا آخرين، وفقا لحاكم المنطقة أوليه سينهوبوف.ويتهم الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، القوات الروسية التي تحتل مناطق في خيرسون وزابوروجيا باستهداف المدنيين والبحث عن أي شخص خدم في الجيش أو الحكومة الأوكرانية.وأضاف: "أنهم يعتقدون أن هذا سيسهل السيطرة على الأرض، لكنهم مخطئون جدا.. مشكلة روسيا أنها غير مقبولة. ولن تقبل أبدا من الشعب الأوكراني بأكمله، لقد خسرت روسيا أوكرانيا إلى الأبد".وأكد زيلينسكي أنهم يبذلون قصارى جهدهم لإنقاذ الناس، في إشارة إلى ما يحصل في ماريوبول، مكررا دعوته بضرورة تلقي البلاد مزيد من المساعدات العسكرية بشكل أسرع.وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف إنه "سيتم زيادة عدد وحجم الهجمات الصاروخية على أهداف في كييف ردا على ارتكاب كييف هجمات على الأراضي الروسية".وأضاف أن روسيا استخدمت الصواريخ لتدمير منشأة لإصلاح وإنتاج أنظمة الصواريخ في كييف.