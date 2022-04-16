عربي-دولي

زعيم كوريا الشمالية يخالف المعتاد ويحضر احتفالاً "مدنياً" لتكريم جده

Lebanon 24
16-04-2022 | 06:30
A-
A+
Doc-P-942825-637857053984137076.jpg
Doc-P-942825-637857053984137076.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حضر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، يوم السبت، عرضا مدنيا ضخما في العاصمة بيونغيانغ، للاحتفال بالذكرى السنوية لميلاد جده المؤسس للدولة.

وسار الآلاف في عرض مصمم لإظهار الولاء لعائلة كيم، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

واحتفلت كوريا الشمالية بالذكرى السنوية 110 لميلاد مؤسس البلاد الراحل كيم إيل سونغ الجمعة بإطلاق الألعاب النارية وإقامة احتفال مسائي بالساحة الرئيسية في بيونغيانغ وتوافد الآلاف وهم يرتدون الزي التقليدي الملون وأخذوا يغنون ويرقصون.

ويعد "يوم الشمس" أكبر عطلة رسمية سنوية في كوريا الشمالية، وعادة ما تقيم كوريا الشمالية احتفالات أكبر في كل ذكرى سنوية تسجل مرور خمسة أعوام أو عقد كامل.

وبثت وسائل الإعلام الحكومية لقطات حية للحفل الذي أقيم في ساحة كيم إيل سونغ بعد غروب الشمس اليوم، دون الإشارة إلى عرض عسكري مرتقب.

وزار الزعيم كيم جونغ أون قبر جده وحضر "اجتماعا وطنيا وموكبا عاما" في ساحة كيم إيل سونغ ولكنه لم يدل بأي تصريحات علنية، وفقما نقلت "رويترز".

دلالات خطيرة

ويئن اقتصاد كوريا الشمالية تحت وطأة إغلاق الحدود والعقوبات الدولية المفروضة بسبب برامجها النووية والصاروخية، وتحذر منظمات إغاثة من أزمات إنسانية محتملة.

وكان مراقبون دوليون يقولون إن صورا التقطتها أقمار صناعية تجارية أظهرت استعدادات لعرض عسكري في الفترة التي سبقت العطلة، لكن لم يكن هناك تأكيد على إقامة عرض حتى مساء الجمعة.

وتُقام الاحتفالات بعد أن استأنفت كوريا الشمالية في مارس الاختبارات لأكبر صواريخها الباليستية العابرة للقارات، وذلك لأول مرة منذ عام 2017.

ويقول مسؤولون في سول وواشنطن إن هناك دلائل على أنها قد تستأنف قريبا تجارب الأسلحة النووية أيضا، ويتم تحديد موعد اختبارات الأسلحة الكبرى في بعض الأحيان في العطلات الرئيسية.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:30 | 2022-04-16
11:00 | 2022-04-16
10:30 | 2022-04-16
10:00 | 2022-04-16
09:30 | 2022-04-16
09:00 | 2022-04-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website