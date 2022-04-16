صاروخ أوكراني جديد إلى الواجهة.. هكذا أثر في معادلة الحرب مع روسيا

نشر موقع "الحرة" تقريراً تحت عنوان: "بعد إغراقه الطراد الروسي.. "نبتون" يخطف الأنظار ويبرز قوة السلاح الأوكراني"، وجاء فيه:

وكانت شركة دفاعية أوكرانية كشفت، في عرض للأسلحة في كييف، عن أحدث مشاريعها وهو صاروخ كروز مضاد للسفن أطلق عليه اسم "نبتون"، وذلك بعد فترة وجيزة من استيلاء روسيا على شبه جزيرة القرم الأوكرانية عام 2014.ولم يحظ الصاروخ الجديد باهتمام كبير في ذلك الوقت، لكنه الآن في دائرة الضوء بعد أن قال مسؤول دفاعي أميركي إن القوات الأوكرانية استخدمت صواريخ نبتون لضرب وإغراق السفينة الحربية الروسية موسكفا في البحر الأسود.وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن غرق الطراد موسكفا "ضربة كبيرة" للأسطول الروسي.تقول صحيفة واشنطن بوست إن ضربة الأربعاء كانت بمثابة دفعة كبيرة لأوكرانيا؛ ليس فقط لجهودها الحربية ولكن أيضاً لصناعة الأسلحة المحلية، حتى مع اعتمادها على الأسلحة التي أرسلها الحلفاء الغربيون.ويقول كبير مستشاري برنامج الأمن الدولي في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، مارك كانسيان: "بالنسبة للأوكرانيين، إذا تمكنوا من غرق هذه السفينة أو إتلافها بصواريخ نبتون الخاصة بهم، فهذه نقطة فخر أولا، وقدرة عسكرية مفيدة لكونهم قادرين على إبقاء الأسطول الروسي في وضع صعب".ومنذ الغزو الروسي في 24 شباط، تدفقت أسلحة أجنبية الصنع على أوكرانيا من بينها أسلحة أميركية مضادة للمدرعات، وأسلحة خفيفة أوروبية، وحتى أنظمة روسية مضادة للطائرات.غير أن أوكرانيا نفسها، بحسب واشنطن بوست، مُصدر مهم للأسلحة، ولها إرث في صناعة القذائف والصواريخ يعود إلى أعماق الحقبة السوفيتية.وكانت روسيا ذات يوم سوقا رئيسا لتصدير تلك الأسلحة؛ ووفقا لتتبع معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، فقد ذهبت شحنة من كل 5 صادرات أسلحة أوكرانية إلى الجارة الأكبر لأوكرانيا، وذلك بين عامي 2016 و2020.لكن في السنوات الأخيرة، طورت أوكرانيا أيضا أسلحة لمحاربة القوات الروسية.وقال الجيش الأوكراني إن قواته أطلقت صواريخ نبتون المضادة للسفن على موسكفا مما ألحق أضرارا بها وتسبب في غرقها، الخميس. وقال مسؤول دفاعي أميركي كبير، الجمعة، إن صاروخين من طراز نبتون أصابا الطراد.وكانت مسؤولة عسكرية أوكرانية قالت إن موسكو لن "تغفر" لكييف إغراقها هذه السفينة التي تعتبر "رمزا لطموحاتها الإمبريالية".وزارة الدفاع الروسية، من جانبها، قالت، الخميس، إن الطاقم المؤلف من أكثر من 500 شخص "أجلي إلى سفن أخرى تابعة لأسطول البحر الأسود راسية في مكان مجاور" من دون إعطاء تفاصيل إضافية.ولم تؤكد موسكو تعرض السفينة لهجوم صاروخي، وقالت إن حريقا اندلع على متن هذا الطراد الذي يبلغ طوله 186 مترا، متسببا في تفجير ذخيرة، وقد غرق الطراد بعد ذلك أثناء محاولة جره إلى أقرب ميناء.