لماذا تكثف إسرائيل ضرباتها على سوريا؟

نشر موقع "العربي الجديد" تقريراً تحت عنوان: "إسرائيل تكثف القصف بسوريا: قطع الطريق على توسيع النفوذ الإيراني"، وجاء فيه:

قصفت إسرائيل أهدافاً في سوريا للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع واحد. ووفق مصادر متقاطعة، فقد استهدفت الضربات الجوية الإسرائيلية في محيط دمشق، ليلة أمس الأول الخميس، مستودعات تابعة لإيران تضم مصنعاً لتجميع الطائرات المسيرة، إضافة إلى مركز البحوث العلمية في منطقة جمرايا.



وأكد مصدر مطلع من دمشق، لـ"العربي الجديد"، أن انفجارات عدة سمعت على أطراف مدينة قطنا، جنوب غرب العاصمة، بالتزامن مع تحليق طائرات استطلاع إسرائيلية في أقصى ريف دمشق الجنوبي الغربي.



استهداف مصنع للطائرات المسيرة وأكد مصدر مطلع من دمشق، لـ"العربي الجديد"، أن انفجارات عدة سمعت على أطراف مدينة قطنا، جنوب غرب العاصمة، بالتزامن مع تحليق طائرات استطلاع إسرائيلية في أقصى ريف دمشق الجنوبي الغربي.





كذلك، استهدف الهجوم مواقع يستخدمها الحرس الثوري الإيراني لتصنيع وتطوير الطائرات المسيّرة.



من جهته، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان، أن الهجوم استهدف موقعين عسكريين على الأقل، واحد للقوات الإيرانية والآخر لجيش التحرير الفلسطيني. غير أن المصدر الذي تحدث لـ"العربي الجديد"، أكد أن الموقع الذي تم استهدافه في بلدة عين الرضوان كان في السابق يضم قوات من جيش التحرير الفلسطيني، لكن تم إخلاؤه في منتصف العام الماضي بطلب من "الفرقة العاشرة" في الجيش السوري لصالح مجموعات إيرانية.



وأشار المصدر إلى أن سكان المنطقة يشهدون باستمرار تدريبات لعناصر المجموعات الإيرانية على استخدام الطائرات المسيرة، بعضها يتم ليلاً، في حين يُمنع على المدنيين الاقتراب من المواقع، فضلاً عن تمركز "الفرقة العاشرة" في أراضٍ زراعية بمحيط تلك المواقع، وإغلاق طرق رئيسية تمر بالقرب منها.



وأكد الباحث في مركز "جسور للدراسات" وائل علوان أن الغارات الإسرائيلية استهدفت مواقع للقوات الإيرانية في محيط مركز البحوث العلمية في جمرايا وبلدة رخلة، والأطراف الشمالية لمدينة قطنا، فيما لم تصب المضادات الأرضية للجيش السوري أي صاروخ إسرائيلي، وتسببت بإصابة سيارة واحتراقها في دمشق. ووفق المصدر، فقد استهدف الهجوم مواقع عسكرية في بلدتي رخلة وعين الرضوان التابعتين لمدينة قطنا، يستخدمها الحرس الثوري لتصنيع وتطوير الطائرات المسيّرة وتدريب العناصر على استخدامها.كذلك، استهدف الهجوم مواقع يستخدمها الحرس الثوري الإيراني لتصنيع وتطوير الطائرات المسيّرة.من جهته، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان، أن الهجوم استهدف موقعين عسكريين على الأقل، واحد للقوات الإيرانية والآخر لجيش التحرير الفلسطيني. غير أن المصدر الذي تحدث لـ"العربي الجديد"، أكد أن الموقع الذي تم استهدافه في بلدة عين الرضوان كان في السابق يضم قوات من جيش التحرير الفلسطيني، لكن تم إخلاؤه في منتصف العام الماضي بطلب من "الفرقة العاشرة" في الجيش السوري لصالح مجموعات إيرانية.وأشار المصدر إلى أن سكان المنطقة يشهدون باستمرار تدريبات لعناصر المجموعات الإيرانية على استخدام الطائرات المسيرة، بعضها يتم ليلاً، في حين يُمنع على المدنيين الاقتراب من المواقع، فضلاً عن تمركز "الفرقة العاشرة" في أراضٍ زراعية بمحيط تلك المواقع، وإغلاق طرق رئيسية تمر بالقرب منها.وأكد الباحث في مركز "جسور للدراسات" وائل علوان أن الغارات الإسرائيلية استهدفت مواقع للقوات الإيرانية في محيط مركز البحوث العلمية في جمرايا وبلدة رخلة، والأطراف الشمالية لمدينة قطنا، فيما لم تصب المضادات الأرضية للجيش السوري أي صاروخ إسرائيلي، وتسببت بإصابة سيارة واحتراقها في دمشق.

وحسب دراسة صادرة عن المركز في 24 شباط الماضي، فإن الضربات الإسرائيلية تستهدف مستودعات أسلحة ورؤوس صواريخ ومنظومات دفاع جوي تابعة لإيران.

لماذا تكثف إسرائيل قصف سوريا؟

وحول تكثيف إسرائيل غاراتها على سوريا في الآونة الأخيرة، أشار علوان إلى أن سببه انشغال روسيا بالمعارك في أوكرانيا، ما انعكس على توزع النفوذ في سوريا، حيث اضطرت إلى سحب قوات من سوريا وتجنيد عناصر من السوريين لإرسالهم إلى أوكرانيا، بما في ذلك عناصر من مجموعات تابعة لـ"الحرس الثوري" الإيراني.



وأضاف علوان، في حديثه مع "العربي الجديد"، أن الانشغال الروسي تزامن مع تزايد الحضور الإيراني في سوريا بطلب من النظام السوري لسد الفراغ الحاصل، وهو ما شكل فرصة لطهران لنقل تعزيزات كبيرة إلى سوريا من "الحرس الثوري" والمجموعات والأسلحة الجديدة، الأمر الذي دفع إسرائيل إلى تكثيف عمليات المراقبة والاستهداف للتحركات الإيرانية في سوريا.



ورأى أن حرب أوكرانيا لم تؤثر، كما يبدو، على التنسيق المستمر بين روسيا وإسرائيل بشأن عمليات الأخيرة في سوريا.



وكانت إسرائيل قد استهدفت قبل أيام مواقع للنظام السوري، بينها مركز للأبحاث العملية في مصياف بريف حماة، بعد أيام من تسلم تومر بار قيادة سلاح الجو الإسرائيلي، والذي يبدو أنه أطلق عملية واسعة لاستهداف المواقع الإيرانية في سوريا.



ونهاية آذار الماضي، كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن الاحتلال نفّذ أكثر من 1000 غارة جوية على أهداف في سوريا منذ العام 2017، بهدف "منع توسع إيران وإرسال الأسلحة المتطورة إلى حزب الله اللبناني".



ولفتت الصحيفة إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي استهدف خلال خمس سنوات 1200 هدف بأكثر من 5500 قنبلة، خلال 408 مهمات قتالية، وفي العام 2021 وحده تم تنفيذ عشرات العمليات الجوية باستخدام 586 قنبلة ضد 174 هدفاً.



موقع جمرايا: حصن منيع

ومن بين المواقع التي استهدفها الهجوم الإسرائيلي موقع جمرايا التابع لمركز البحوث العلمية في محيط دمشق، وهو المركز الذي يتعرض لهجمات متكررة خلال السنوات الماضية، من بينها هجمات صاروخية وجوية شنتها بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة في نيسان 2018.



والموقع الذي يقع قربه مقر الكتيبة 105 من قوات الحرس الجمهوري والفرقة الرابعة في الحرس الجمهوري التي يرأسها ماهر الأسد، شقيق رئيس النظام، هو المسؤول عن إنتاج أسلحة كيميائية، مثل تلك التي استخدمت في هجوم خان شيخون في محافظة إدلب في 2017، وكذلك وسائل إطلاقها، بحسب بيانات أميركية.



ويخضع المركز والمواقع المرتبطة به لإجراءات أمنية مشددة وتحيط بها السرية التامة. كذلك، يخضع موظفو وخبراء المركز لرقابة أمنية مشددة ومتابعة، لمنع أي تسريبات أو اختراق من قبل أجهزة الاستخبارات الأجنبية، وعلى رأسها الإسرائيلية.



ولا يعرف بالضبط عدد العاملين في المركز، لكنهم يقدرون بالآلاف. وكان المركز، الذي أنشئ في العام 1971، يقوم، قبل العام 2011، بإيفاد مئات المهندسين والخبراء سنوياً للدراسة في الخارج، في مجالات لها علاقة بإنتاج الأسلحة.



وقال مصدر كان موظفاً في المركز، لـ"العربي الجديد"، إن مساحة مركز البحوث العلمية تبلغ نحو 3 كيلومترات مربعة، وله خمسة مداخل رئيسية، ومدخل احتياطي، ومدخلان سريان، ويحتوي على أكثر من 50 نفقاً بأعماق تفوق الـ100 متر تحت الأرض، محصنة بشكل جيد، وهذا ما يجعله لا يتأثر كثيراً بالغارات وعمليات القصف التي تستهدفه بشكل مستمر.



وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على 271 موظفاً في المركز لدورهم المفترض في إنتاج مواد كيميائية استخدمت في هجوم بأسلحة كيميائية على مدينة خان شيخون في محافظة إدلب في العام 2017. وفي كانون الثاني الماضي، فرضت باريس أيضاً عقوبات على نحو 25 شخصاً وشركة في فرنسا ولبنان والإمارات والصين، متهمة إياهم بالعمل مع المركز المذكور في إنتاج أسلحة كيميائية.