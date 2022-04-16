عربي-دولي

روسيا تتخذ القرار: جونسون ممنوع من الدخول إلى أراضينا

Lebanon 24
16-04-2022 | 08:30
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قالت وزارة الخارجية الروسية يوم السبت، إنها حظرت دخول رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وعدد من المسؤولين البريطانيين، إلى أراضيها.

ومن بين المسؤولين الذين حظرت روسيا دخولهم لأراضيها، وزيرة الخارجية ليز تراس، ووزير الدفاع بن والاس، وعشرة آخرين من أعضاء الحكومة والساسة البريطانيين.

وأضافت الخارجية الروسية في بيان أن الخطوة اتخذت "نظرا للتصرف المعادي غير المسبوق من الحكومة البريطانية، خاصة فرض عقوبات على مسؤولين روس كبار".

وأشارت الوزارة إلى أنها ستوسع قائمة المحظور دخولهم لروسيا قريبا، وفقما نقلت "رويترز".

واختتم البيان بالقول: "تم اتخاذ هذه الخطوة ردا على الحملة الإعلامية والسياسية التي تقوم بها لندن والتي تهدف إلى عزل روسيا دوليا وتهيئة الظروف لخنق اقتصادنا".

وكان جونسون قد قام بجولة سيرا على الأقدام برفقة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في شوارع كييف، خلال زيارته المفاجئة، السبت، إلى أوكرانيا.

ونشر مكتب زيلينسكي مقطع فيديو للزعيمين وهما يسيران تحت حراسة أمنية مشددة في وسط المدينة الخالي إلى حد كبير.

وتأتي زيارة جونسون بعد أيام من الكشف عن جثث لمدنيين عقب انسحاب القوات الروسية من بلدات قرب العاصمة الأوكرانية.

ووصف جونسون هذه الأفعال بأنها "جرائم حرب"، معتبراً أنها لطخت سمعة الرئيس الروسي فلاديمير بوتن للأبد.

وتعد زيارة جونسون التي لم تعلن عنها لندن أو كييف هي الأولى لزعيم من مجموعة السبع إلى أوكرانيا منذ بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 شباط.
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