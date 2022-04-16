عربي-دولي

اتصالٌ بين بوتين والأمير محمد بن سلمان.. هذا ما بحثه الطرفان

Lebanon 24
16-04-2022 | 10:30
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أكد الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش هاتفيا مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عددا من الملفات الثنائية والدولية الملحة، منها النزاعان في اليمن وأوكرانيا.

وأكدت الرئاسة الروسية في بيان صدر عنها اليوم السبت أن بوتين والأمير محمد، خلال المكالمة التي جرت بمبادرة من الجانب السعودي، استعرضا "المسائل الملحة المتعلقة بالتعاون الثنائي، خصوصا في المجال الاقتصادي والتجاري"، وأعربا عن "سعيهما المشترك إلى مواصلة تطوير الروابط متبادلة المنفعة" بين الدولتين.

وأشاد الرئيس الروسي وولي العهد السعودي، وفقا للبيان، بالعمل المشترك الجاري ضمن إطار تحالف "أوبك+" بهدف ضمان استقرار أسواق النفط العالمية.

وتابع البيان: "تم تبادل الآراء إزاء عدد من الملفات المطروحة على الأجندة الدولية، منها الوضع حول أوكرانيا والتسوية في اليمن".

وأكد البيان أن بوتين هنأ السعودية قيادة وشعبا بشهر رمضان الكريم، مضيفا أن الرئيس الروسي وولي عهد المملكة اتفقا على مواصلة الاتصالات بين بلديهما على مختلف المستويات.
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