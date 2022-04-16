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الشرطة العراقية تلقي القبض على "قيادي في داعش" قرب بغداد

Lebanon 24
16-04-2022 | 11:00
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أعلنت قيادة قوات الشرطة الاتحادية العراقية، اليوم السبت، إلقاء القبض على "قيادي في تنظيم داعش" على طريق مطار بغداد الدولي.

وذكرت القيادة في بيان صحفي إنه "من خلال المتابعة الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية في بغداد، وبناء على معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت قوة من الفوج الثالث اللواء الآلي الأول أثناء التفتيش وتدقيق أسماء المطلوبين ضمن واجب سيطرة مطار بغداد من القبض على أحد الإرهابيين المطلوبين وفق المادة 4 إرهاب".

وأضافت أن "الإرهابي تسلم مناصب في عصابات داعش الإرهابية، وعمل ضمن ما يسمى ولاية الفلوجة، قاطع الجزيرة، وعمل أيضا إداريا في ديوان الجند".

وأشارت قيادة الشرطة الاتحادية إلى أنه جرى "تسليم الإرهابي للجهات المختصة أصوليا لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".
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