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ما قيمة دخل بايدن وزوجته في 2021؟

Lebanon 24
16-04-2022 | 08:18
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بلغت قيمة الإقرارات الضريبية للعام 2021 التي قدّمها الرئيس الأميركي جو بايدن وزوجته جيل أكثر من 600 ألف دولار، وفق ما أعلن البيت الأبيض الجمعة.

ودفع الزوجان ضرائب قدرها 150,439 دولارا على دخلهما البالغ  610,702 دولارات، بمعدل ضريبي نسبته 24.6 في المئة، بحسب البيت الأبيض.

وبنشرهما بياناتهما الضريبية، يعاود الرئيس وزوجته (السيدة الأولى الوحيدة في الولايات المتحدة التي تعمل خارج البيت الأبيض كمدرّسة) الالتزام بتقليد يعود إلى سبعينات القرن الماضي تخلى عنه الرئيس السابق دونالد ترامب.

وأعلنت نائبة الرئيس كامالا هاريس وزوجها دوغ إمهوف أن دخلهما بلغ 1.6 مليون دولار العام الماضي ودفعا ضريبة قدرها 523,371 دولارا، بمعدل ضريبة نسبته 31.6 في المئة.

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