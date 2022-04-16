21
o
بيروت
20
o
طرابلس
21
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
20
o
النبطية
21
o
زحلة
22
o
بعلبك
19
o
بشري
20
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
ما قيمة دخل بايدن وزوجته في 2021؟
Lebanon 24
16-04-2022
|
08:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
بلغت قيمة الإقرارات الضريبية للعام 2021 التي قدّمها الرئيس الأميركي جو بايدن وزوجته جيل أكثر من 600 ألف دولار، وفق ما أعلن البيت الأبيض الجمعة.
ودفع الزوجان ضرائب قدرها 150,439 دولارا على دخلهما البالغ 610,702 دولارات، بمعدل ضريبي نسبته 24.6 في المئة، بحسب البيت الأبيض.
وبنشرهما بياناتهما الضريبية، يعاود الرئيس وزوجته (السيدة الأولى الوحيدة في الولايات المتحدة التي تعمل خارج البيت الأبيض كمدرّسة) الالتزام بتقليد يعود إلى سبعينات القرن الماضي تخلى عنه الرئيس السابق دونالد ترامب.
وأعلنت نائبة الرئيس كامالا هاريس وزوجها دوغ إمهوف أن دخلهما بلغ 1.6 مليون دولار العام الماضي ودفعا ضريبة قدرها 523,371 دولارا، بمعدل ضريبة نسبته 31.6 في المئة.
عربي-دولي
منوعات
الأكثر قراءة
انتشارٌ أمني ومداهمات في الضاحية.. ماذا يحدث هناك؟
Lebanon 24
انتشارٌ أمني ومداهمات في الضاحية.. ماذا يحدث هناك؟
16:26 | 2022-04-15
15/04/2022 04:26:52
Lebanon 24
Lebanon 24
"ولعت" داخل مطعم في بيروت.. إشكالٌ وإطلاق نار!
Lebanon 24
"ولعت" داخل مطعم في بيروت.. إشكالٌ وإطلاق نار!
16:34 | 2022-04-15
15/04/2022 04:34:22
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد بوليسي في الشويفات.. فتاتان توقعان برجل وسط الطريق وما جرى مُشوق!
Lebanon 24
مشهد بوليسي في الشويفات.. فتاتان توقعان برجل وسط الطريق وما جرى مُشوق!
02:30 | 2022-04-16
16/04/2022 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريري سيكون حاضرا بستة نواب
Lebanon 24
الحريري سيكون حاضرا بستة نواب
01:15 | 2022-04-16
16/04/2022 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب ممثلة لبنانية فقدت الكثير من وزنها.. شاهدوا كيف أصبحت (صور)
Lebanon 24
بعد غياب ممثلة لبنانية فقدت الكثير من وزنها.. شاهدوا كيف أصبحت (صور)
03:16 | 2022-04-16
16/04/2022 03:16:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
11:30 | 2022-04-16
بأشد العبارات... سوريا تدين اقتحام الأقصى والاعتداء على الفلسطينيين
11:00 | 2022-04-16
الشرطة العراقية تلقي القبض على "قيادي في داعش" قرب بغداد
10:30 | 2022-04-16
اتصالٌ بين بوتين والأمير محمد بن سلمان.. هذا ما بحثه الطرفان
10:00 | 2022-04-16
الترسانة النووية التكتيكية.. هل ستلجأ إليها موسكو في حرب أوكرانيا؟
09:30 | 2022-04-16
أوكرانيا تعلن الاتفاق على 9 ممرات إجلاء إنسانية
09:00 | 2022-04-16
روسيا تؤكد قصف العاصمة الأوكرانية كييف مجدداً
فيديو
وائل كفوري يُرنم "اليوم عُلِّق على خشبة".. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
وائل كفوري يُرنم "اليوم عُلِّق على خشبة".. شاهدوا الفيديو
00:59 | 2022-04-16
16/04/2022 18:49:27
Lebanon 24
Lebanon 24
"بي إم دبليو" تكشف عن سيارة "X7" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
"بي إم دبليو" تكشف عن سيارة "X7" الجديدة (فيديو)
14:00 | 2022-04-15
16/04/2022 18:49:27
Lebanon 24
Lebanon 24
رباعية دفع قوية ومتطورة... تعرفوا إلى مواصفات سيارة "Outback" الجديدة من "سبارو"! (فيديو)
Lebanon 24
رباعية دفع قوية ومتطورة... تعرفوا إلى مواصفات سيارة "Outback" الجديدة من "سبارو"! (فيديو)
11:00 | 2022-04-15
16/04/2022 18:49:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact