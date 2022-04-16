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عربي-دولي
لاتفيا تدرب العسكريين الأوكرانيين على إطلاق الطائرات المسيرة
Lebanon 24
16-04-2022
|
15:30
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أعلن المكتب الصحفي لوزارة الدفاع اللاتفية أن الوزارة تقوم بتدريب العسكريين الأوكرانيين على العمل بطائرات بدون طيار، مضيفا أن قيمة مساعدتها العسكرية لأوكرانيا تجاوزت 200 مليون يورو.
وجاء في بيان صدر عن الوزارة، اليوم السبت: "لدعم أوكرانيا... نظمت وزارة الدفاع تدريبا للعسكريين الأوكرانيين على العمل بطائرات بدون طيار".
وقال وزير الدفاع اللاتفي، أرتيس بابريكس، أنه تم حاليا تسليم طائرات بدون طيار إلى أوكرانيا تعمل كأجهزة استطلاع لكل من وحدات السرايا والكتائب".
وأشارت الوزارة إلى أن لاتفيا قد قدمت لأوكرانيا مساعدة بقيمة تزيد على 200 مليون يورو، تتضمن الأسلحة، والمعدات العسكرية الشخصية، وحصص الإعاشة الجافة، والذخيرة، والأسلحة المضادة للدبابات، وأنظمة "ستينغر" للدفاع الجوي.
وأعلن الرئيس اللاتفي، إيغيلس ليفيتس، سابقا، أن بلاده أنفقت خلال الشهرين الماضيين ثلثي ميزانيتها الدفاعية على تقديم المساعدات لأوكرانيا.
المصدر: روسيا اليوم
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