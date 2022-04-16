عربي-دولي

محمد بن سلمان يؤكد لبوتين مساندة السعودية جهود حل الأزمة في أوكرانيا سياسيًّا

Lebanon 24
16-04-2022 | 16:55
A-
A+
Doc-P-942908-637857230442212698.jpg
Doc-P-942908-637857230442212698.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، "مساندة المملكة للجهود التي تؤدي إلى حل سياسي للأزمة في أوكرانيا ويحقق الأمن والاستقرار".

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، بأن الأمير محمد بن سلمان تلقى اليوم اتصالا هاتفيا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأوضحت أنه "جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين".

 هذا ومن جانبه أكد الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش هاتفيا مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عددا من الملفات الثنائية والدولية الملحة، منها النزاعان في اليمن وأوكرانيا، واستقرار أسواق الطاقة.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:30 | 2022-04-16
15:30 | 2022-04-16
15:00 | 2022-04-16
14:30 | 2022-04-16
14:09 | 2022-04-16
14:00 | 2022-04-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website