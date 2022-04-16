روسيا تعلن القضاء على القوات الأوكرانية في ماريوبول

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم السبت، القضاء على القوات الأوكرانية في مدينة ماريوبول، جنوبي البلد الأوروبي، فيما كانت كييف قد حذرت من هذه الخطوة، معتبرة إياها مثابة نسف لعملية التفاوض.وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، أن خسائر القوات الأوكرانية في مدينة ماريوبول الساحلية وصلت إلى 4 آلاف عنصر.وجاء الإعلان الروسي عن تحييد القوات الأوكرانية في المدينة، بينما حذر الرئيس فولوديمير زيلينسكي، من أن تصفية آخر المقاتلين الأوكرانيين الموجودين في ماريوبول سينهي المفاوضات مع موسكو.وقال زيلينسكي في مقابلة مع الموقع الإخباري "أوكرانسكا برافدا" إن "تصفية جنودنا ورجالنا (في ماريوبول) سينهي المفاوضات" من أجل السلام، منبها إلى أن الطرفين سيجدان نفسيهما في "مأزق".