جونسون يتوجه إلى الهند لعقد اجتماع مع نظيره ناريندرا مودي

أعلنت لندن أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيتوجه إلى الهند نهاية الأسبوع المقبل لعقد اجتماع مع نظيره ناريندرا مودي وإجراء مناقشات تجارية واستراتيجية.

وأكد جونسون في بيانه: "بما أن سلامنا وازدهارنا مهددين من جانب دول استبدادية، من الضروري أن تتآزر الديمقراطيات والأصدقاء".

وتابع: "الهند قوة اقتصادية كبرى وأكبر ديمقراطية في العالم وشريك استراتيجي بمنتهى الأهمية للمملكة المتحدة في هذه الأوقات المضطربة".

وشدد جونسون أن زيارته تركز على "ما هو مهم حقا" لشعبي البلدين مثل "إيجاد فرص عمل، والنمو الاقتصادي، وصولا إلى أمن الطاقة والدفاع".