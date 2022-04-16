عربي-دولي

زلزال بقوة 5 درجات يضرب جنوبي اليونان

Lebanon 24
16-04-2022 | 23:30
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أعلن مساء اليوم السبت عن زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر ضرب جنوبي اليونان، فيما لم يبلغ عن وقوع خسائر مادية أو بشرية.
وحدد مرصد أثينا للنشاط الزلزالي مركز الزلزال قبالة سواحل جزيرة كيثيرا، وفقا لما نقلته وكالة "أ ف ب".
وأوضح المرصد أن الزلزال "ضرب جنوب اليونان نحو الثامنة مساء بالتوقيت المحلي على بعد 46 كيلومترا من جنوب-جنوب غرب الجزيرة الواقعة قبالة الطرف الجنوبي الشرقي لشبه جزيرة بيلوبونيز وعلى عمق 67 كيلومترا".
المصدر: سبوتنيك
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