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إصابة العشرات في إطلاق نار بولاية ساوث كارولاينا الأميركية

Lebanon 24
17-04-2022 | 00:00
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قالت الشرطة إن 12 شخصا أصيبوا منهم عشرة بأعيرة نارية خلال إطلاق نار في مجمع تجاري بمدينة كولومبيا بولاية ساوث كارولاينا وإنه تم احتجاز ثلاثة أشخاص.
وقال قائد شرطة كولومبيا وليام هولبروك إنه من غير المعتقد إن يكون إطلاق النار الذي وقع في مركز كولومبيانا التجاري عملا عشوائيا من أعمال العنف ولكنه نجم عن "نوع من الصراع" بين مجموعة من الأفراد المسلحين الذين يعرفون بعضهم البعض.
ولم تتوافر تفاصيل تذكر بشأن هذا الحادث ولكن وسائل الإعلام المحلية أفادت بوجود مكثف للشرطة وأفراد الطوارئ في المركز التجاري الواقع على بعد حوالي عشرة أميال شمالي وسط مدينة كولومبيا عاصمة الولاية.
ولم يسفر الحادث الذي وقع في نحو الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي عن مقتل أحد. ولكن عشرة أشخاص أصيبوا بالرصاص وتم نقل ثمانية منهم إلى مستشفيات المنطقة. وقال هولبروك في إفادة صحفية بعد ساعات إن اثنين من بين هؤلاء في حالة حرجة ولكنها مستقرة وستة في حالة مستقرة.
وأضاف أن أعمار المصابين تراوحت بين 73 و15 عاما. وأصيب شخصان آخران في "تدافع" الناس الذين كانوا يركضون بحثا عن الأمان.
وقال هولبروك إنه تم العثور على ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص كانوا يحملون أسلحة نارية داخل المركز التجاري. وقال إنه تم اعتقال ثلاثة أشخاص فيما يتعلق بإطلاق النار.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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