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كوريا الشمالية تطلق مقذوفين باتجاه بحر اليابان

Lebanon 24
17-04-2022 | 01:00
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أعلنت وكالة "يونهاب" نقلا عن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفين باتجاه بحر اليابان.

إعلام: كوريا الشمالية تطلق مقذوفين باتجاه بحر اليابانوسائل إعلام: حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن" تجري تدريبات في بحر اليابان
وحسب الوكالة، فإن المقذوفات حلقت لمسافة 110 كيلومترات على ارتفاع 25 كيلومترا وبسرعة 4 ماخ.

وقد تم اختبار نظام أسلحة جديد بإشراف الزعيم كيم جونغ أون يهدف إلى تعزيز كفاءة أسلحة كوريا الشمالية النووية التكتيكية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية في وقت مبكر الأحد.
المصدر: روسيا اليوم
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