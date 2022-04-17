المفوضية الأوروبية تدعو دول الاتحاد لإمداد أوكرانيا بالأسلحة على وجه السرعة

دعت رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين دول الاتحاد الأوروبي إلى إمداد أوكرانيا بالأسلحة على وجه السرعة.وقالت فون دير لاين في مقابلة مع صحيفة بيلد أم زونتاغ الألمانية: "يجب على جميع الدول الأعضاء القادرة في الاتحاد الأوروبي تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا بسرعة، لأنه عندها فقط يمكنها أن تصمد أمام صراعها الدفاعي الصعب".وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية أنه لا فرق "بين الأسلحة الثقيلة والخفيفة" التي يمكن وضعها على أراضي أوكرانيا.