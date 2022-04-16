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عربي-دولي
تطال القطاع المصرفي والطاقة... الاتحاد الأوروبي يدرس إمكانية فرض عقوبات إضافية على روسيا
Lebanon 24
16-04-2022
|
23:26
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قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي يواصل النظر في اتخاذ إجراءات وتدابير ضد قطاع الطاقة والبنوك في روسيا.
وأضافت فون دير لاين، في مقابلة مع صحيفة بيلد أم زونتاغ الألمانية: "نواصل النظر لفرض عقوبات على القطاع المصرفي، وخاصة مصرف سبيربنك، الذي يشكل 37% من القطاع المصرفي الروسي. كما يدور الحديث طبعا عن قطاع الطاقة".
وتابعت أن الاتحاد الأوروبي يعمل الآن على "تطوير آليات ذكية"، ستطال في المرحلة التالية من العقوبات القطاع النفطي.
المصدر: روسيا اليوم
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