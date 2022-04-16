ما هي تدريبات "الدروس المستفادة" من الحرب الروسية - الأوكرانية التي يجريها الجيش الاميركي؟

يجري الجيش الأميركي تدريبات يستخدم فيها "دروسا" من حرب روسيا على أوكرانيا، بهدف إعداد الجنود لمعارك مستقبلية ضد خصوم مثل روسيا أو الصين.وفي صحراء كاليفورنيا يعتمد مدربون في مركز التدريب الوطني على "دروس مستفادة" من الحرب الروسية الأوكرانية، حيث يتم تركيز التدريب على سيناريوهات يتحدث فيها جنود باللغة الروسية، للسيطرة على مدن افتراضية، تبدأ بمنشورات كاذبة على شبكات التواصل الاجتماعي ضد القوات الأميركية.وستلي هذه المرحلة سيناريو محاربة عدو يستعد لتدمير مدينة بنيران الصواريخ من أجل السيطرة عليها.وتحاكي هذه التدريبات ما يجري حاليا في أوكرانيا، حيث تقصف القوات الروسية المدن الأوكرانية بهجمات جوية، ناهيك عن نشر معلومات كاذبة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مثل اتهام القوات الأوكرانية بتزوير عمليات قتل جماعي في مدن مثل بوتشا.وزيرة الجيش في الولايات المتحدة، كريستين ورموت، قالت "أعتقد الآن أن الجيش بأكمله ينظر حقا إلى ما يحدث في أوكرانيا ويحاول تعلم الدروس".وأضافت أن هذه الدروس تتعلق بالمعدات الروسية، والمشاكل اللوجستية التي يمكن أن تواجههم، واستخدام الاتصالات والإنترنت.وأوضحت ورموت "لقد كنا نتحدث عن هذه الحرب منذ خمس سنوات.. لكن رؤيتها حقا. إنها حرب عالمية يمكن للعالم رؤيتها ومتابعتها في وقتها الفعلي".وفي مركز التدريب، يتابع الجنرال كيرت تايلور التدريب، لضمان استعداد الجنود الأميركيين للقتال والفوز ضد عدو متطور.وهذه ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها مركز التدريب الوطني مثل هذه النوع من التدريبات، فقد كان قد أجرى تدريبات سابقة لمكافحة التمرد خلال حربي العراق وأفغانستان، كما أجريت تدريبات تحاكي القتال في الطقس البارد بمحاكاة ظروف في روسيا أو كوريا الشمالية.