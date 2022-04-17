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عربي-دولي
روسيا تطلب من القوات الأوكرانية في ماريوبول إلقاء السلاح
Lebanon 24
17-04-2022
|
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طلبت روسيا من القوات الأوكرانية التي تقاتل في ميناء ماريوبول إلقاء أسلحتهم ابتداء من الأحد الساعة (03:00 ت. غ.) لإنقاذ حياتهم.
وزارة الدفاع الروسية قالت السبت إن قواتها طهرت منطقة ماريوبول، وبقيت وحدة صغيرة فقط من المقاتلين الأوكرانيين داخل مصنع للصلب في المدينة.
ولم يتسن لوكالة رويترز التحقق من سيطرة موسكو على ماريوبول، التي شهدت أعنف قتال في الحرب وأسوأ كارثة إنسانية، والتي ستكون أول مدينة كبرى تسقط في أيدي القوات الروسية منذ الغزو في 24 شباط.
وقالت الوزارة في بيان "مع الأخذ في الاعتبار الوضع الكارثي الذي نشأ في مصنع آزوفستال للمعادن، إضافة إلى الالتزام بمبادئ إنسانية تتيح القوات الروسية للمقاتلين والمرتزقة الأجانب وقف أي أعمال عدائية وإلقاء أسلحتهم".
وأضافت أن "كل من يلقوا أسلحتهم يضمن إنقاذ حياتهم"، مشيرة إلى أنهم يمكنهم مغادرة المصنع من دون أسلحة أو ذخيرة.
الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي قال لـ"أوكرانسكا برافدا" الإخبارية إن "الوضع صعب للغاية" في ماريوبول.. جنودنا محاصرون، والجرحى محاصرون. هناك أزمة إنسانية... مع ذلك الرجال يدافعون عن أنفسهم".
المصدر: الحرة
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