عربي-دولي

هرباً من العقوبات الغربية.. يخت "قطب الألومنيوم" الروسي ديريباسكا يصل للمياه التركية

Lebanon 24
17-04-2022 | 01:24
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وصل يخت مرتبط بقطب الألومنيوم الروسي أوليغ ديريباسكا إلى خليج بالقرب من منتجع غوجيك بجنوب غرب تركيا حيث يتوجه المزيد من المليارديرات الروس إلى تركيا للفرار من العقوبات الغربية بسبب الحرب في أوكرانيا.
وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا عقوبات على ديريباسكا، مؤسس شركة الألومنيوم الروسية العملاقة روسال. وسبق أن دعا رجل الأعمال إلى السلام.
ورأى شاهد من رويترز اليخت كليو الذي يبلغ طوله 73 مترا لدى وصوله قبالة ساحل غوجيك في إقليم موغلا المطل على بحر إيجه، ولا يزال اليخت الذي يرفع علم جزر كايمان في خليج قبالة غوجيك.
يأتي وصول كليو إلى المياه التركية بعد أن رسا في ميناءين تركيين يختان فاخران مرتبطان بالملياردير الروسي رومان أبراموفيتش الذي ظهر بشكل مفاجئ في محادثات السلام الأوكرانية الروسية في إسطنبول هذا الشهر.
 
المصدر: سكاي نيوز عربية
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