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عربي-دولي
"مخطط شيطاني".. هذا ما قام به الأمن الأوكراني قبيل فراره من مدينة خيرسون
Lebanon 24
17-04-2022
|
01:40
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تدل الوثائق التي تم العثور عليها في أرشيف جهاز الأمن الأوكراني على أن الجهاز قام قبل فراره من مدينة خيرسون بتجنيد أفراد من الدفاع المحلي لتنفيذ عمليات تخريبية في هذه المنطقة.
وتم العثور على هذه الوثائق السرية أثناء تدقيق أرشيف الملفات الشخصية لقوات الأمن الأوكرانية، التي تم العثور عليها مخفية في مستشفى خيرسون الإقليمي للأطفال.
وقال مسؤول بجهاز الأمن الروسي لوكالة "نوفوستي": "أثناء العمل مع الأرشيف تم تحديد اسم رئيس قسم الشرطة في ميناء "خيرسون" التابع لمديرية خيرسون للإدارة الرئيسية للشرطة الوطنية في منطقة خيرسون، مكسيم فلاديميروفيتش جاركوف، وهو أحد المشاركين في عملية "مكافحة الإرهاب" التي كانت تجريها قوات الأمن الأوكرانية في جنوب شرق أوكرانيا. واتضح أثناء أعمال التحقيق أن جاركوف كان يقوم بأمر من موظفي جهاز الأمن الأوكراني بتجنيد أفراد من وحدات الدفاع المحلي لتنفيذ أعمال تخريبية في مؤخرة القوات الروسية".
وأضاف المصدر أن أحد قادة الخلية الإرهابية هو ضابط قوات الأمن المحلية، فلاديمير أناتوليفيتش تشيكوفسكي، مشيرا إلى أنه يجري حاليا تحديد هوية باقي أعضاء الخلية.
بالإضافة إلى ذلك تم العثور في هاتف محمول لجاركوف على مراسلاته مع موظفي جهاز "كا" التابع لدائرة الأمن الأوكرانية في منطقة خيرسون، والذي كان جاركوف يقوم بتنفيذ تعليماته.
وأفادت وكالة "نوفوستي" أيضا بعثور قوات الأمن الروسية خلال أعمال التفتيش في شقة جاركوف على مخبأ لوثائق سرية وقنابل يدوية وصمامات ومحطات إذاعية.
ونقلت عن المصدر قوله: "إن الوثائق السرية للغاية التي تم العثور عليها مؤرخة في عام 2014 ، مما يشير إلى استخدام عملاء الشرطة الأوكرانية القدامى من قبل جهاز الأمن الأوكراني لتشكيل مجموعات إرهابية اعتبارا من عام 2014".
المصدر:
روسيا اليوم
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