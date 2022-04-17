غرق "موسكفا": ما الذي حدث بالفعل لفخر الأسطول الروسي؟

غرق الطراد الحربي الروسي"موسكفا" في أعماق البحر الأسود صباح يوم الجمعة. من غير الواضح ما إذا كانت ضحية للصواريخ الأوكرانية أو عدم الكفاءة الروسية أو الحظ السيئ أو مزيج من الثلاثة. ما هو مؤكد، مع ذلك، هو أن أكبر خسارة في زمن الحرب لسفينة بحرية منذ 40 عامًا ستثير أسئلة مقلقة ليس فقط لموسكو، ولكن للمخططين العسكريين في كل أنحاء العالم.ما السبب وراء غرق الطراد؟بحسب شبكة "سي أن أن" الأميركية، "غرقت السفينة قبالة سواحل أوكرانيا في البحر الأسود يوم الخميس. قالت وزارة الدفاع الروسية إن حريقًا مجهول المصدر أدى إلى تفجير الذخيرة المخزنة للسفينة، وتركت الانفجارات الناتجة أضرارًا هيكلية في "موسكفا". وتابعت أن السفينة الحربية غرقت بعد ذلك وسط أمواج هائجة أثناء سحبها إلى ميناء قريب. وتقول أوكرانيا إنها أصابت "موسكفا" بصواريخ كروز المضادة للسفن ما أدى إلى اشتعال النيران التي فجرت الذخيرة. يبدو أن مسؤولي الدفاع الأميركيين والغربيين يفضلون الرواية الأوكرانية. قال مصدر مطلع على أحدث المعلومات الاستخبارية للشبكة إن الولايات المتحدة تعتقد "بثقة شبه مؤكدة" أن النسخة الأوكرانية للأحداث دقيقة. كانت "موسكفا" مسلحة بمجموعة من الصواريخ المضادة للسفن والطائرات بالإضافة إلى طوربيدات ومدافع بحرية وأنظمة دفاع صاروخي، مما يعني أنها كان ستحتوي على كميات هائلة من المتفجرات على متنها".متى كانت آخر مرة فقدت فيها سفينة بهذا الحجم في الحرب؟وتابعت الشبكة، "تعرض الطراد الأرجنتيني "جنرال بلغرانو" لنسف وإغراق من قبل الغواصة البريطانية التي تعمل بالطاقة النووية "أتش أم أس كونكرور" في 2 أيار 1982، خلال حرب جزر فوكلاند. كان لـ"جنرال بلغرانو" و"موسكفا" الحجم نفسه على الرغم من أن الطاقم المؤلف من حوالي 1100 على متن "جنرال بلغرانو" كان أكثر من ضعف حجم طاقم "موسكفا" البالغ حوالي 500. ولم تكشف روسيا عن عدد الضحايا الذين سقطوا خلال حريق "موسكفا" وما تلاه من غرق".ماذا يعني خسارة"موسكفا" بالنسبة للجهود الحربية الروسية؟بحسب الشبكة، "قد يكون التأثير الأكبر على الروح المعنوية الروسية. باعتبارها الرائد في أسطول البحر الأسود الروسي، كانت "موسكفا" واحدة من أكثر الأصول الظاهرة في حرب أوكرانيا. على الرغم من أن موسكو تدير بعناية أخبار الحرب في روسيا، سيكون من الصعب إخفاء الغياب المفاجئ لمثل هذه السفينة الكبيرة. وستثير خسارتها الشكوك حول قدرات روسيا القتالية، سواء كان ذلك سببه عمل عدواني أو مجرد حادث. كتب المحللون ماسون كلارك وكاترينا ستيبانينكو وجورج باروس في معهد دراسة الحرب في تقريرهم اليومي عن الحرب: "يشير كلا تفسيرات غرق "موسكفا" إلى أوجه قصور روسية محتملة، إما ضعف الدفاعات الجوية أو إجراءات السلامة المتراخية بشكل لا يصدق والتحكم في الأضرار على السفينة الرئيسية لأسطول البحر الأسود". وقال كارل شوستر، ضابط سابق في البحرية الأميركية، إن الشكوك اتجهت نحو الكرملين. وقال: "يثير ذلك تساؤلات حول الكفاءة البحرية بعد 10 سنوات من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه سوف يستعيد قدرات القوات البحرية ومعنوياتها واحترافها". وتابع شوستر قائلاً: "يبدو أنه لم يتمكن من الوفاء بأي من وعوده لأي من الخدمات العسكرية الروسية"، مشيرا إلى أن روسيا عانت من نكسات على الأرض أيضا".وتابعت الشبكة، "لكن المحللين منقسمون بشأن تأثير الغرق على الغزو الروسي. ويرى محللو "معهد دراسة الحرب" (ISW) أنها ضربة طفيفة نسبياً، قائلين إن السفينة كانت تُستخدم في الغالب لشن هجمات بصواريخ كروز على المراكز اللوجستية والمطارات الأوكرانية. وقالوا إن روسيا لديها أنظمة أرضية وطائرات هجومية يمكنها أن تقوم بالشيء نفسه. ومع ذلك، أضافوا أنه إذا كان صاروخًا أوكرانيًا بالفعل هو الذي أدى إلى الغرق، فسيتعين على البحرية الروسية إعادة التفكير في عملياتها، وربما نقل السفن بعيدًا عن الأراضي الأوكرانية وتعديل دفاعاتها الجوية. وفي واشنطن، قال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي إن مهمة "موسكفا" الرئيسية هي الدفاع الجوي للقوات الروسية في البحر الأسود. وقال كيربي للصحفيين "سيكون له تأثير على تلك القدرة بالتأكيد في المدى القريب"."درس للصين؟وبحسب الشبكة، "يقول محللون إن الغرق ستتم دراسته بعناية في شرق آسيا، خاصة إذا تأكد أن الصواريخ الأوكرانية هي التي أصابت السفينة الحربية. على وجه الخصوص، سيبحث المحللون عن أي نظرة ثاقبة قد تقود إلى أي صراع عسكري محتمل يشمل تايوان، هذه الجزيرة المحكومة ديمقراطيًا والتي يدعي الحزب الشيوعي الحاكم في بكين أنها جزء من أراضيه. ولم تستبعد بكين استخدام القوة للسيطرة على تايوان وأدى ذلك إلى توترات مع الولايات المتحدة الملتزمة بتزويد الجزيرة بأسلحة دفاعية. وقال تيموثي هيث، كبير الباحثين الدوليين في مجال الدفاع في مؤسسة RAND Corp، إن الضربة على "موسكفا" ستؤكد لكل من الصين والولايات المتحدة "ضعف السفن السطحية" في أي صدام عسكري محتمل. وقال هيث إنه في مثل هذا السيناريو، سترغب البحرية الأميركية في إبقاء سفنها السطحية بعيدة عن مدى الصواريخ المضادة للسفن التي جمعتها بكين في البر الرئيسي الصيني".وتابعت الشبكة، "من ناحية أخرى، ستدرك الصين أن تايوان حصلت على صواريخ مضادة للسفن رخيصة الثمن مماثلة لتلك التي تدعي أوكرانيا أنها أصابت "موسكفا"، على حد قول هيث وغيره. وقال هيث إنه بسبب ذلك "فإن أي غزو صيني محتمل لتايوان يبقى مهمة شديدة الخطورة". لكن بعض المحللين قالوا إن غرق "موسكفا" له أهمية محدودة بالنسبة للوضع في شرق آسيا. قال توماس شوجارت، القائد السابق لغواصة البحرية الأميركية والذي يعمل الآن محللًا في مركز الأمن الأميركي الجديد، إن هناك اختلافات كثيرة جدًا بين المواقف. وقال شوجارت إن أنظمة الدفاع الجوي لـ"موسكفا" ليست على نفس المستوى من المهارة مثل أنظمة إيجيس الأكثر حداثة، كما وأن الصواريخ الأوكرانية المضادة للسفن ليست بجودة الصواريخ الصينية. وقال شوجارت إن السفن الحربية التي تعود إلى الحقبة السوفيتية مثل "موسكفا" كانت معروفة "بضرباتها الهجومية، وليس بأنظمتها الدفاعية أو قدرتها على السيطرة على الأضرار"."