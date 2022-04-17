عربي-دولي

ترامب: الناتو "نمر من ورق" يتراجع إلى الخلف

Lebanon 24
17-04-2022 | 05:30
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انتقد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب حلف شمال الأطلسي "ناتو"، واصفاً إياه بأنه مجرد "نمر من ورق"، مؤكدا أنه سيتراجع مستقبلاً.

ووجه ترامب انتقادات حادة للحلف خلال لقاء أجراه على قناة "فوكس نيوز"، في معرض رده على أسئلة المذيع المتعلقة بالأحداث في أوكرانيا.

وقال ترامب: "أعتقد أنه بعد 100 عام، سينظر الناس إلى الوراء، وسيقولون كيف تراجعنا إلى الخلف، وسيتراجع حلف الناتو أيضا، والذي وصفته في مناسبات كثيرة بالنمر من ورق".

وادعى أنه "أعاد بناء الناتو" وانتقد الدول الأعضاء مطولا لعدم إنفاقها بقدر ما تنفقه الولايات المتحدة على الحلف.
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