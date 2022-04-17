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روسيا تُدمّر مصنع ذخيرة قرب كييف بصواريخ عالية الدقة

Lebanon 24
17-04-2022 | 04:26
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قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف إن القوات الروسية دمرت مصنع ذخيرة بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف بصواريخ عالية الدقة أطلقت من الجو خلال الليل".

وأفادت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير 6 مصانع عسكرية أوكرانية في ضواحي كييف، مشيرة إلى مقتل 1035 مرتزقا أجنبيا في أوكرانيا وفرار 912 هربا من المعارك. وأضافت أن أوكرانيا استقطبت 6824 مرتزقا أجنبيا من 63 دولة منذ بدء العملية العسكرية.
 
المصدر: العربية
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