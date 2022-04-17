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إنفلونزا الطيور يجتاح 30 ولاية أميركية.. ورصد إصابات جديدة

Lebanon 24
17-04-2022 | 07:00
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اعتبرت السلطات الأميركية حالات إنفلونزا الطيور شديدة العدوى التي تم اكتشافها في ولايتي بنسلفانيا ويوتا، بأنها لا تمثل مصدر قلق فوري بالنسبة للصحة العامة.

وقالت وزارة الزراعة الأميركية يوم السبت، إنه تم اكتشاف حالات إصابة جديدة بإنفلونزا الطيور في سرب دجاج تجاري في ولاية بنسلفانيا وسرب منزلي في ولاية يوتا مع انتشار المرض الآن في أكثر من 30 ولاية في البلاد.

وأشارت الوزارة إلى أن المسؤولين الاتحاديين وفي الولايات، يعملون بشكل مشترك على زيادة عمليات المتابعة والاختبار في المناطق المحيطة بالأسراب المصابة.

وكانت الوزارة قالت في وقت سابق من هذا الشهر، إنها تبحث في اللقاحات كخيار لحماية الطيور الداجنة من إنفلونزا الطيور القاتلة مع مواجهة البلاد أسوأ انتشار لها منذ عام 2015.

وقضى التفشي الحالي على أكثر من عشرين مليون دجاجة وديك رومي في أسراب تجارية منذ فبراير الماضي، حسبما ذكرت "رويترز".
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