27
o
بيروت
27
o
طرابلس
27
o
صور
27
o
جبيل
28
o
صيدا
27
o
جونية
26
o
النبطية
29
o
زحلة
28
o
بعلبك
22
o
بشري
27
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
إنفلونزا الطيور يجتاح 30 ولاية أميركية.. ورصد إصابات جديدة
Lebanon 24
17-04-2022
|
07:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعتبرت السلطات الأميركية حالات إنفلونزا الطيور شديدة العدوى التي تم اكتشافها في ولايتي بنسلفانيا ويوتا، بأنها لا تمثل مصدر قلق فوري بالنسبة للصحة العامة.
وقالت وزارة الزراعة الأميركية يوم السبت، إنه تم اكتشاف حالات إصابة جديدة بإنفلونزا الطيور في سرب دجاج تجاري في ولاية بنسلفانيا وسرب منزلي في ولاية يوتا مع انتشار المرض الآن في أكثر من 30 ولاية في البلاد.
وأشارت الوزارة إلى أن المسؤولين الاتحاديين وفي الولايات، يعملون بشكل مشترك على زيادة عمليات المتابعة والاختبار في المناطق المحيطة بالأسراب المصابة.
وكانت الوزارة قالت في وقت سابق من هذا الشهر، إنها تبحث في اللقاحات كخيار لحماية الطيور الداجنة من إنفلونزا الطيور القاتلة مع مواجهة البلاد أسوأ انتشار لها منذ عام 2015.
وقضى التفشي الحالي على أكثر من عشرين مليون دجاجة وديك رومي في أسراب تجارية منذ فبراير الماضي، حسبما ذكرت "رويترز".
تابع
الأكثر قراءة
مفاجأة كبرى لجنبلاط في الشوف.. قرارٌ سيخلُط الأوراق انتخابياً!
Lebanon 24
مفاجأة كبرى لجنبلاط في الشوف.. قرارٌ سيخلُط الأوراق انتخابياً!
04:00 | 2022-04-17
17/04/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جبهةٌ تشتعل.. اشتباكات عنيفة تهزّ البقاع الشمالي
Lebanon 24
جبهةٌ تشتعل.. اشتباكات عنيفة تهزّ البقاع الشمالي
15:36 | 2022-04-16
16/04/2022 03:36:29
Lebanon 24
Lebanon 24
خدعت الشباب في مصر... اليكم قصتها كاملة
Lebanon 24
خدعت الشباب في مصر... اليكم قصتها كاملة
14:00 | 2022-04-16
16/04/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طرفٌ يفتح معركة مباشرة ضدّ بري.. من هو؟
Lebanon 24
طرفٌ يفتح معركة مباشرة ضدّ بري.. من هو؟
05:15 | 2022-04-17
17/04/2022 05:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دورية للجيش تتعرّض لاطلاق نار من الجانب السوري... إليكم تفاصيل ما جرى (صورة)
Lebanon 24
دورية للجيش تتعرّض لاطلاق نار من الجانب السوري... إليكم تفاصيل ما جرى (صورة)
23:10 | 2022-04-16
16/04/2022 11:10:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:30 | 2022-04-17
19 إصابة بمواجهات بين فلسطينيين وقوات إسرائيلية تحاول اقتحام ساحات الأقصى
13:05 | 2022-04-17
الرئيس الأوكراني: لا أعلم متى ستنتهي الحرب
13:00 | 2022-04-17
بعد انتهاء الإنذار الروسي.. أوكرانيا: القوات في ماريوبول لم تستسلم
12:30 | 2022-04-17
وصول رئيس مجلس النواب اليمني وأعضاء من البرلمان إلى عدن
12:00 | 2022-04-17
لـ"دواع أمنية".. إيران تتخذ خطوة بارزة ترتبطُ بمنشأة نووية!
11:00 | 2022-04-17
"ليس بسبب أوكرانيا".. الهند تتراجع عن شراء 48 مروحية من روسيا
فيديو
حمو بيكا يتحدث عن مرضه الخطير ويبكي! (فيديو)
Lebanon 24
حمو بيكا يتحدث عن مرضه الخطير ويبكي! (فيديو)
11:00 | 2022-04-17
17/04/2022 20:41:03
Lebanon 24
Lebanon 24
وائل كفوري يُرنم "اليوم عُلِّق على خشبة".. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
وائل كفوري يُرنم "اليوم عُلِّق على خشبة".. شاهدوا الفيديو
00:59 | 2022-04-16
17/04/2022 20:41:03
Lebanon 24
Lebanon 24
"بي إم دبليو" تكشف عن سيارة "X7" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
"بي إم دبليو" تكشف عن سيارة "X7" الجديدة (فيديو)
14:00 | 2022-04-15
17/04/2022 20:41:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact