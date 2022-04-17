عربي-دولي

"ليس بسبب أوكرانيا".. الهند تتراجع عن شراء 48 مروحية من روسيا

Lebanon 24
17-04-2022 | 11:00
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قررت القوات الجوية الهندية إلغاء خطط لشراء مروحيات عسكرية "هليكوبتر" من طراز "مي-17" إصدار V5 من روسيا من أجل دعم مبادرة "صنع في الهند" التي أقرتها حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، حسبما ذكرت مصادر لمجلة "الهند اليوم".

وأضافت مصادر حكومية رفيعة في تصريحات للمجلة الهندية نشرتها على موقعها الإلكتروني السبت، أن قرار التراجع عن شراء الـ48 طائرة هليكوبتر الذي تم اتخاذه قبل اندلاع الصراع بين روسيا وأوكرانيا بوقت طويل، لا علاقة له بالوضع العالمي الحالي.

وتابعت المصادر: "تم سحب القرار الخاص بهذه المروحيات في ضوء الضغط من أجل تشجيع التصنيع في الهند، إذ سيدعم سلاح الجو الهندي برنامجاً محلياً لتصنيع طائرات الهليكوبتر في نيودلهي".

وأشارت المصادر إلى أن الهند تعمل بقوة من أجل توطين الصناعة في قطاع الدفاع، لذا فقد قامت بتعليق أو إلغاء عدد كبير من عقود الواردات التي تم توقيعها في الماضي القريب. 

ويتم إنتاج وتصنيع "مي-17"، وهي مروحيات نقل عسكرية حديثة تستخدمها القوات الجوية الهندية، في مدينة قازان الواقعة في جنوب غرب روسيا.

وتعد هذه المروحيات جزءاً من عائلة أكبر من طائرات "مي-17" عالية الأداء ومتعددة الأغراض التي يمكنها الطيران على ارتفاعات عالية في الظروف الجوية المعقدة، سواء كان ذلك في المناخات الاستوائية أو البحرية أو حتى في الأجواء الصحراوية.

ويتم تصنيع طائرات "مي-17" في "Kazan Helicopters" وهي شركة تابعة لشركة تصميم وتصنيع طائرات الهليكوبتر المملوكة للدولة "Russian Helicopters".
 
 
 
 
 
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