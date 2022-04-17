عربي-دولي

إيران تمتلك "أسطول أشباح".. صحيفة تكشف دوره!

Lebanon 24
17-04-2022 | 09:00
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كشفت صحيفة "إيران" التابعة للحكومة الإيرانية أن البلاد تمتلك "أسطول الأشباح"، وهو مكون من 182 سفينة أجنبية تحمل النفط الإيراني.

وفي تقرير لها، كتبت صحيفة "إيران" الحكومية: "يقال إن لدى إيران أسطول أشباح يتألف من 182 سفينة أجنبية، فضلا عن أسطول شركة النفط الوطنية الإيرانية".

وأضافت الصحيفة: "هذا الأسطول لا يسمح بالتتبع الدقيق لشحنات النفط الإيرانية، ويساعد بتجاوز العقوبات الأمريكية، ونقل ملايين براميل النفط دون الاكتراث بالعقوبات الأميركية".
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