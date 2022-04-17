عربي-دولي

توقيف 43 آسيوياً حاولوا التسلل داخل الأراضي العراقية بطريقة "غير قانونية"

Lebanon 24
17-04-2022 | 09:30
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ألقت عناصر وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في العراق، اليوم الأحد، القبض على 43 آسيوياً حاولوا التسلل داخل الأراضي العراقية بطريقة "غير قانونية".

وقالت الوكالة في بيان صحفي: "من خلال واجباتنا في حماية الحدود العراقية مع دول الجوار، تمكنا من القبض على 43 متسللا يحملون الجنسيات الآسيوية حاولوا الدخول الى الأراضي العراقية، قادمين من إحدى دول الجوار بصورة غير قانونية، عبر محافظة السليمانية".

وأضافت: "اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق أحكام المادة (24/ إقامة)".
 
 
 
 
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